Entre los más de 60 heridos hay varios menores de edad. La Policía investiga el hecho.



Una explosión golpeó hoy un jardín de infantes en el este de China, de acuerdo a lo informado por la Policía, y terminó con la vida de al menos siete personas. Además, más de 60 resultaron heridas, entre ellos niños.

La explosión se produjo hacia las 16.50 en la puerta del establecimiento, ubicado en Fengxian, en provincia de Jiangsu, cuando los padres iban a buscar a los nenes. Fotos publicadas en las redes sociales mostraban a numerosos niños y mujeres sentados o acostados en el suelo, algunos cubiertos de sangre, inconscientes y con la ropa desgarrada.

Según la televisión pública china, dos personas murieron en el lugar y cinco, en el hospital, mientras que habría nueve heridos en estado crítico.

UPDATE: Footage of the moment the explosion occurred near a kindergarten in Fengxian County, Eastern China, at least 40 wounded. pic.twitter.com/nU3cH2qDdX

— News_Executive (@News_Executive) June 15, 2017