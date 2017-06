¡Sin filtro! Polémica postura de Dady Brieva en el escándalo de Diego Latorre y Natacha Jaitt. El actor opinó del conflicto del momento, echó más leña al fuego y hasta le tiró palitos a Jorge Rial y Luis Ventura.

La presunta infidelidad de Diego Latorre (47) hacia su mujer, Yanina Latorre (47), con la exuberante Natacha Jaitt (41) sigue dando que hablar. En esta oportunidad quien opinó acerca este terrible escándalo que, desde el domingo es centro de atención, es nada más ni nada menos que Dady Brieva (60).

Sucede que, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, el ciclo de espectáculos de La Once Diez, el reconocido actor y humorista se puso del lado del ex delantero de Boca y cuestionó la forma de proceder de aquellos periodistas de espectáculos que “juegan con esto como si no les pudiera ocurrir a ellos”.

En detalle, el Midachi comenzó hablando de la exposición desmedida y los riesgos que corren aquellos que pertenecen a la farándula. “A mí pasó esta cosa del seguimiento cuando empecé a estar con la Chipi. En este país si vos le ponés una cámara 24 horas a alguien, algo vas a encontrar, pero una pelotita negra la tiene cualquiera, a todos nos cabe alguna cagadita. Por eso me extraña cuando en estos tiempos juegan con esto como si no les pudiera ocurrir”, manifestó. Y, a modo de ejemplo, apuntó: ” ​Mi amigo Luis Ventura se comió un lindo caramelito cuando habló de los demás, de los hijos, de esto y lo otro y después le tocó a él; a mi amigo Jorge Rial también le pasó lo mismo. A todos nos pasa lo mismo”.

Dicho esto los conductores de Por si las moscas le preguntaron a Dady qué pensaba de las repercusiones que tienen este tipo de temas y el cómico expresó: “Yo no me cago de risa cuando les pasa porque a mí no me gusta que le peguen en el suelo a nadie y son situaciones dolorosas porque hoy le tocó a ella pero un día te toca a vos ¿y cuál es el chiste, que nos toque a todos?”.

“Uno tendría que pedir que no sea todo tan ‘carnicero’. Algunos (periodistas/conductores) se asombran, necesitan una pastilla para la memoria. Recién lo escuchaba a (José María) Listorti diciendo que la sociedad demanda y no sé si la sociedad demanda… Alguna trabita psicológica deben tener para llevar lo privado de todos los demás a una exposición tan grande”, aseguró.

Casi al final de la entrevista, el actor habló puntualmente de las infidelidades en una pareja y sostuvo que para él una “canita al aire” no debe ser motivo de separación. “La infidelidad es un accidente, le puede pasar a cualquiera y no creo que alguien deba dejar a otro por ser infiel; y lo digo en este caso, y conmigo. El quiebre es estar o no enamorado, no la infidelidad, si no nuestras madres se tendrían que haber divorciado todas”, opinó con sarcasmo antes de cerrar el tema con una polémica frase: “La tevé es muy pacata, todos hablan de inmoralidad con la bragueta abierta”.