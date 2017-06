La Tigresa del Oriente y su bailarín perdieron en la votación telefónica del público a manos de Huevo Müller y su novia. Además, Tinelli dialogó con Yanina Latorre sobre la entrevista que le hizo Ángel De Brito.



Terminada la ronda de música disco, La Tigresa del Oriente es la primera eliminada de “Bailando 2017”, en “ShowMatch” (El Trece). El público, con el 60,83 por ciento de los votos, prefirió dejar en carrera a Alejandro “Huevo” Müller y su novia Roxana Cravero.

Marcelo Tinelli aprovechó el momento en el que los participantes recibieron el voto secreto de Moria Casán para conversar con algunos de ellos. A Yanina Latorre, le comentó que le había gustado mucho la entrevista que le hizo Ángel De Brito en “Los Ángeles de la mañana” (El Trece) a propósito del reciente escándalo con su marido Diego Latorre. “Se te vio sincera y relajada”, le dijo. “Yo conté mi parte; de lo demás no me hago cargo”, respondió ella. Cuando el conductor le preguntó cómo se habían comportado con ella sus compañeras de “Los Ángeles…”, Yanina dijo “muy bien” y agregó: “Incluso Nancy”, en referencia a Nancy Pazos con quien ha tenido muchos roces. Nancy, que también estaba allí esperando su puntaje, declaró: “Admiro que Yanina haya demostrado ser tan fuerte y que haga lo posible para sostener a su familia. Yo le doy un voto positivo a esta pareja”. Entonces, Yanina separó los tantos: “Yo no hablo de la pareja, hablo de la familia”.

Nai Awada admitió su interés en Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. “Es muy caballero y muy educado, todo lo que yo no soy”, sostuvo. Y fue por más: “Mi papá (el actor Alejandro Awada) acepta esta pareja y a La Bomba”. Consultada por Marcelo, Gladys no le dio el visto bueno a un eventual noviazgo de Tyago con Nai. “Mi hijo está aprendiendo a volar. Tiene mucho por vivir -razonó-. Ella es hermosa, pero de novios, no”.

Luego, Gladys se mostró muy afectada por los comentarios que hacen sobre ella y su hijo en las redes sociales. Marcelo le aconsejó: “No les tenés que dar bola a las redes. Algunas, lamentablemente, son una cloaca”. “Yo no entiendo nada de eso y cuando lo leo, me pongo mal. No estaba preparada para toso esto”, respondió, entre lágrimas, Gladys. Y agregó: “Yo soy un ser de luz y lo único que me interesa es dar luz y alegría a la gente. Sé que todo el país está conmino, porque me quiere y me conoce. Soy una guerrera de la vida y voy a continuar acá hasta que el jurado y la gente digan”.

Christian Sancho, dueños de unos abdominales impactantes, le dio a Marcelo algunas indicaciones para lograr el mismo efecto en su cuerpo. En el caso de querer seguir esa rutina, Tinelli deberá, entre otras cosas, hacer 1500 abdominales diarios y entrenar tres veces por semana.

En el comienzo del programa, Marcelo había hecho pasar a las parejas que el martes no llegaron a conocer el voto secreto de Moria Casán. Una vez develados los puntajes, aseguraron su continuidad en el certamen las siguientes parejas: Yanina Latorre y Carlos Bernal, Nancy Pazos y Cristian Ponce, Naiara Awada y Jorge Moliniers, Jey Mammon y Laura Oliva, Silvina Luna y Leandro Nimo, Gastón Soffritti y Agustina Agazzani, Christian Sancho y Nina Iraolagoitia, Beatriz Prandi y Yuslandi Ortega.

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (19 puntos), y debieron bailar el duelo: El Polaco y Chiara Mea, Mimi Alvarado y Maxi Diorio, Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni , Alejandro “Huevo” Müller y Roxana Cravero, y La Tigresa del Oriente e Iván Anriquez.

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue El Polaco-Chiara Mea.

La segunda, por decisión dividida, fue Mimi-Maxi Diorio.

Y la tercera, por decisión unánime, fue Gladys “La Bomba Tucumana”-Facundo Arrigoni.

Así las cosas, Alejandro “Huevo” Müller-Roxana Cravero y La Tigresa del Oriente-Iván Anriquez quedaron enfrentados en el voto telefónico del público. Antes de que se cerrara la votación, la Tigresa, que terminó siendo eliminada, agradeció a la Argentina. “Es el primer país que me abrió la puerta grande para hacer un concierto en el que entraba ya ni un alfiler”, dijo. Además, la participante de 70 años, pidió dar el mensaje de que “a toda edad se pueden cumplir los sueños”.