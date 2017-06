El certamen, auspiciado por el gobierno provincial y organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, iniciará un nueva etapa este sábado a las 15 horas en Bernardo de Irigoyen.



La Copa Santa Fe Fútbol, certamen auspiciado por el gobierno de la provincia y organizado por la Federación de Fútbol, iniciará la tercera fase este fin de semana. Los partidos en esta etapa serán ida y vuelta.

El torneo contempla la participación de 19 ligas santafesinas, 60 equipos y 110 partidos. En la próxima instancia -octavos de final- ingresarán Atlético de Rafaela, Colón, Newell’s Old Boys, Rosario Central y Unión.

En esta oportunidad se jugarán los siguientes encuentros:

-Sábado 15 horas: Unión D. y C. B. Irigoyen (LGA) vs. San Jogre (LSM x FB), en Bernardo de Irigoyen

-Domingo 15 horas: Totoras Jrs. (LTO) vs. PSM (LSL), en Totoras; Florida Clucellas (LRA) vs. Ben Hur (LRA), en Clucellas; Belgrano Santa Isabel (LVD) vs. Sportivo Rivadavia (LVD), en Santa Isabel; y Cosmo FC (LSF) vs. 9 de julio Rafaela (LRA x FB), en Santa Fe.

-Sábado 24, 13:30 horas, Sastre (LSM) vs. Libertad Sunchales (LRA x FA), en Sastre; y a las 15 horas, 9 de Julio Berabevú (LI) vs. Sportivo Las Parejas (LCÑ x FA), en Berabevú.

-Domingo 25, 15 horas: Tigre de Avellaneda vs. Huracán VO (LOC), en Reconquista; Alianza Sport (ARO) vs. Unión Sociedad Italiana (ARO), en Álvarez.

Resta confirmar el día y horario de los encuentros que disputarán Defensores del Oeste (LES) vs. Unión Sunchales (LRA) y Central Cordoba (AR x 1º C) vs. Argentino Las Parejas (LCÑ).