Quieren saber por qué se extraviaron pruebas.



Luego de que LA GACETA diera a conocer que se habían extraviado pruebas clave en la causa que investiga la desaparición de Daiana Garnica, dos legisladores informaron que pedirán informes a la Justicia para saber qué ocurrió con esas muestras y quiénes son los responsables de que se hayan perdido.

“Vamos a pedir los informes que correspondan para saber que paso con la cadena de custodia de las pruebas y qué medidas disciplinarias se adoptarán. Esta situación debe ponernos en alerta a todos, son hechos que consolidan la impunidad y profundizan la crisis institucional en la que vive la provincia hace más de 12 años”, anunció el opositor José María Canelada.

En la misma línea se expresó su compañera de bloque, Adela Estofán. “Los tucumanos necesitamos confiar en la Justicia y para eso, esta debe actuar con responsabilidad y diligencia. No puede que ser que atacar mujeres y hacerlas desaparecer sea el crimen perfecto en Tucumán; que haya impunidad como en el caso de Paulina Lebbos, donde se deterioraron las pruebas de ADN o, de Pamela Laime, en la que se perdió el expediente. Hay una familia sufriendo y miles de tucumanos que esperamos una explicación, pero por sobre todo esperamos justicia”.

La defensa, al ataque

Esta semana, las defensas también pedirán explicaciones sobre las pruebas extraviadas. Sin embargo, también intentarán evitar que el fiscal Claudio Bonari logre que el Juzgado acepte por tercera vez el secreto de sumario en la causa.

“Excepcionalmente se puede solicitar una prórroga, pero de ninguna manera por tercera vez. Se está violando el artículo procesal 315. Por eso vamos a plantear la oposición”, adelantó Rodrigo Bilbao, abogado de Fabian “Sapo” Pacheco, amigo del principal acusado, Darío Suárez.

Lo mismo prometió la abogada de Suárez, Julieta Jorrat. “Yo ya he pedido la oposición y lo voy a hacer de nuevo. Lo que ocurre es que aún no me notificaron de este pedido de la fiscalía. Creo que no van a permitir esto porque perdió todo el sentido. Todas las medidas que había que hacer, ya se hicieron. Se debe dar a luz la causa para que las partes podamos ver la investigación”.