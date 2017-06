Son datos de Unicef. Por la violencia desatada desde la irrupción del Estado Islámico al menos 1.075 chicos murieron en los últimos tres años, indicó el organismo para la infancia.



Más de cinco millones de niños “necesitan ayuda humanitaria urgente” como consecuencia de la violencia desatada en Irak desde la irrupción del Estado Islámico (EI), y al menos 1.075 chicos murieron en los últimos tres años en el marco del conflicto, denunció hoy el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

“Tras tres años de una violencia sin precedentes (en Irak), los niños se están quedando atrapados en un círculo de violencia y pobreza creciente”, dijo el organismo de la ONU en su informe “Sin escapatoria”, presentado en Ginebra.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe, desde 2014 al menos 1.075 niños fueron asesinados, 152 de ellos en lo que va de 2017, mientras que 1.130 niños fueron mutilados o heridos, 255 en los primeros seis meses de 2017.

Tragic. Children in #Iraq trapped in ‘endless cycle of violence and poverty’ says @UNICEFiraq https://t.co/FM4iVlHq70 #ChildrenUnderAttack pic.twitter.com/UIV14uXvSK

— UNICEF (@UNICEF) June 22, 2017