A todo esto, la Nación suspendió la entrega de vacunas antirrábicas y el municipio compró 17 mil dosis.



Confirmaron que un murciélago que había sido cazado por un perro tenía rabia

La Nación suspendió la entrega de vacunas antirrábicas y la Municipalidad de Rosario decidió comprar 17 mil dosis. El concejal y médico veterinario Carlos Cosia remarcó que “la vacunación es necesaria porque hace unos días se detectó un caso en la ciudad”.

En declaraciones al programa “Zysman 830”, el legislador local describió como fue que se detectó un caso de rabia en este caso a través de un murciélago.

“Hace 15 ó 20 días se detectó a un perro de raza cocker que mató a un murciélago y su dueña estaba muy preocupada. Mi única respuesta fue que había que examinar al murciélago. Por suerte se pudo conservar con un refrigerante y lo enviaron a hacer un estudio al Instituto Municipal de Salud Animal de Rosario y luego irá al de Santa Fe”, contó Cosia.

Esta mañana, el veterinario no ocultó su sorpresa al recibir el resultado de los estudios. “Para mi sorpresa personal dio rabia positiva. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para tomar precauciones. Es muy común que gatos y perros puedan cazar murciélagos. Y cuando los atrapan debemos tener en cuenta que eso se produce porque el murciélago está con un cuadro encefálico. Tiene un vuelo rasante, como si estuviesen perdidos, y por eso son una presa fácil para perros y gatos. Un murciélago en un estado óptimo no podría ser atrapado por estas mascotas”.

“La vacunación contra la rabia tiene que estar acá. Veo muy bien que el municipio asuma la responsabilidad de, en caso de que la Nación no envíe las vacunas, cubra los cupos necesarios”, agregó.