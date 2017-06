El Concejo Municipal sancionó este jueves una ordenanza que fija un límite de 18 metros de construcción en altura sobre la línea municipal y 30 metros como altura máxima en toda la parcela, para dos corredores de Barrio Candioti. Se trata de calle Ituzaingó entre las calles San Luis y Laprida; y calle Marcial Candioti entre Castellanos y Calchines.



El Concejo Municipal realizó una modificación de la Ordenanza Nº 11748 – Reglamento de Ordenamiento Urbano- incorporando dos corredores de Barrio Candioti, en donde se establece una altura máxima edificable de 18 metros sobre la línea municipal; y una altura máxima de edificación en toda la parcela de 30 metros. Se trata de los tramos comprendidos en calle Ituzaingó entre las calles San Luis y Laprida; y calle Marcial Candioti entre Castellanos y Calchines.

Iniciativa de la concejala Marianela Blangini (PJ-Santa Fe es una sola) la norma fue votada este jueves por tarde en el Concejo Municipald. “Esta incorporación se sustenta en la importancia que representan para nuestra ciudad las construcciones arquitectónicas que ahí se encuentran emplazadas”, explicó.

Según Blangini, “somos conscientes que el crecimiento de la ciudad es notorio y que la necesidad habitacional es cada vez mayor, pero esto no amerita al Ejecutivo Municipal a habilitar construcciones en zonas de nuestra ciudad que deben ser preservadas por razones de armonía con el entorno. El valor histórico y patrimonial que esta zona de Santa Fe tiene no debería ser alterado por construcciones en altura que superen la medida propuesta”, dijo.

“Vecinos de Barrio Candioti advierten de los inconvenientes que se vienen generando con los servicios públicos en virtud de avanzar con las intervenciones en este barrio. Resulta conveniente entonces llevar adelante una nueva planificación no solo en esta zona en particular sino en toda Santa Fe para poder lograr una ciudad sostenible y sustentable no solo para nosotros sino fundamentalmente para las generaciones futuras”, dijo Blangini.

El límite propuesto en Candioti para calle Ituzaingó y Marcial Candioti se suma a los ya fijados anteriormente por el Reglamento de Ordenamiento Urbano, a saber: calle Necochea, entre las calles Fray Justo María de Oro y Juan del Campillo; calle Güemes entre las calles Córdoba y Avenida Alem; calle Junín, entre Presidente Perón y Avenida Freyre; y calle Salvador Caputto entre calle Presidente Perón y Avenida Freyre.