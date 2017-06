El actor que se hizo conocido por la tira adolescente ahora ya tiene 34 años y se mudó a Los Ángeles para abrirse camino en la actuación.

Guido Massri se hizo conocido hace más de 20 años por su participación en la tira de El Trece, Amigovios. En aquel entonces Massri interpretaba a Andy, un preadolescente que rompía corazones en la colonia de vacaciones entre las más chiquitas.

Luego el potencial galán tuvo un paso por Como pan caliente, Campeones y Son amores hasta llegar a las telenovelas de Telemundo en donde conoció el éxito internacional y se radicó en Miami.

En paralelo su postura de galán cobró importancia para las cadenas internacionales y el actor comenzó a tener más audiciones y ofrecimientos luego de internarse en el gimnasio.

“Tenía que estar afilado, tuve que mandar el perfil para ese lado, que era lo que me demandaban. Acá el rol del galán no está bien visto, pero allá es el tipo bueno de la novela, el que tiene sex appeal y está mucho en cuero. Son escenas jugadas y me preparé para eso”, dijo el actor a La Nación.

En una charla informal con el mencionado medio el actor reveló que si bien se había ido a Miami hacía ya cinco años, ahora sus metas lo llevaron a Hollywood. Guido puso en alquiler el departamento que se había comprado en La Florida y se fue a vivir a West Hollywood para continuar audicionando.

“Siempre tuve como un objetivo ampliar el mercado. Había un algo que yo estaba emanando al universo que finalmente se me dio. Hoy estoy viviendo en Hollywood, un sueño que tenía de chico, desde que empecé en Amigovios. Yo no tenía pensado actuar, pero cuando me dí cuenta de que era lo mío, comencé a soñar con estar en las películas, en el cine. Y ahora estoy ahí. Llegué hace muy poco, pero estoy audicionado para proyectos muy grosos. Mi objetivo es hacer películas en inglés, entrar al mercado americano”, contó.