Se trata del Premio que entrega la ONU al Servicio Público, bajo la categoría: “Alcanzando a los más pobres y más vulnerables a través de servicios inclusivos y participación”. La ceremonia se realizó en La Haya, Holanda, y se transmitió en directo en el Jardín de Las Flores. En ese marco, el Intendente Corral destacó: “Que Naciones Unidas diga que el Sistema de Educación Inicial es el mejor, es una caricia que los santafesinos tenemos que celebrar”. Es la primera vez que una entidad de la Argentina obtiene esta distinción.



Los Jardines Municipales recibieron esta mañana el Premio de las Naciones Unidas para el Servicio Público de 2017 (UNPSA) en la categoría: “Alcanzando a los más pobres y más vulnerables a través de servicios inclusivos y participación”. La ceremonia oficial de premiación, que se realizó en La Haya (Holanda), fue transmitida en directo en el Jardín de Las Flores. En ese marco, el intendente José Corral, acompañado por el secretario General del Municipio, Carlos Pereira; y por el secretario nacional de Políticas Universitarias, Albor Cantard; alumnos, vecinos y funcionarios municipales palpitaron la entrega de premios en directo a través de una pantalla gigante. En tanto, la secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad, Erika Figueroa, fue la encargada de recibir la distinción en La Haya, Holanda.

Cuando el locutor, a miles de kilómetros de la Ciudad, exclamó “Municipalidad de Santa Fe”, los aplausos, gritos y abrazos que se observaron en el Jardín de Las Flores hicieron pensar -por un instante- que se celebraba un gol, un campeonato: “Esto es una alegría enorme para la Ciudad. A veces es más popular ganar un partido de fútbol o que nuestro seleccionado salga campeón en alguna copa, pero en educación vale la pena festejar que los santafesinos ganamos este premio y tenemos motivos para sentirnos orgullosos”, consignó el intendente José Corral al término de la premiación. En consonancia, el mandatario local detalló la trascendencia del galardón que recibió el Sistema de Educación Inicial: “Estamos celebrando algo así como un campeonato en Educación, que es lo más importante. En este caso, se premian nuestros Jardines: la educación para los más chiquitos de los barrios que tienen más necesidades. Esto es muy importante porque nos reconocen los que más saben de este tema. Es un premio de Naciones Unidas al Servicio Público, es decir a lo que hacen los gobiernos”.

Primeros en América Latina

Por otro lado, el Intendente indicó que fueron “cientos de presentaciones de ministerios, gobiernos nacionales, provinciales y locales los que se presentaron, y los santafesinos ganamos el primer premio para América Latina -estos galardones se dan por regiones- en una categoría inclusión, que es la más importante para la Ciudad. Se premia las iniciativas que hacen los gobiernos para los más vulnerables, así lo dice el título, y nuestro programa de Jardines Municipales se basa en esa idea: llegar con la educación de mejor calidad, a los niños de 1, 2 y 3 años de los barrios que tienen más necesidades”.

En esa línea, José Corral enfatizó: “Decir que el Sistema de Educación Inicial es el mejor, para nosotros era un sentimiento, pero que lo diga la ONU es un reconocimiento definitivo, que se suma a otros premios que tenemos: por arquitectura inclusiva, por aspectos pedagógicos, tenemos a las mejores señoritas del país, pero ahora lo dice las Naciones Unidas y eso es una caricia que los santafesinos tenemos que celebrar”.

Premio al Servicio Público

El Premio de Naciones Unidas al Servicio Público (United Nations Public Service Awards, UNPSA) es el más prestigioso reconocimiento internacional a la excelencia en el servicio público. Desde 2003, se premian los logros creativos y las contribuciones de las instituciones de servicio público que conducen a una administración pública más eficaz y sensible en los países de todo el mundo. A través de un concurso anual, los Premios de las Naciones Unidas al Servicio Público promueven la labor, la profesionalidad y la visibilidad del servicio público.

En 2017, las candidaturas para los premios se dividieron en tres categorías: Promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público; Innovación y excelencia en la prestación de servicios de salud; e Integración de los más pobres y vulnerables a través de servicios inclusivos y de participación, categoría con la que fue distinguida la Ciudad por el Programa Jardines Municipales.

Los premios se entregaron este viernes, durante la celebración del Foro de Naciones Unidas sobre el Servicio Público, que tuvo lugar en Holanda. Justamente, el 23 de junio es el Día del Servicio Público de las Naciones Unidas, cuya finalidad es celebrar “el valor y la excelencia que el servicio público tienen para la sociedad; destacar la contribución de los servicios públicos en el proceso de desarrollo; reconocer el trabajo de los funcionarios públicos, y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público”.

Recién estábamos conversando en conjunto y decíamos que esto es un logro de todos, donde cada uno pone su granito de arena. Porque todas nosotras, sin el aporte que cada una hace desde su lugar no sería posible. Hacemos el trabajo cotidiano que ayuda a construir esto”

Maestras orgullosas

Una parte fundamental de los Jardines Municipales son las docentes y el personal que trabaja en cada uno de las instituciones. Esta mañana, ellas no pudieron ocultar su orgullo: “Recién estábamos conversando en conjunto y decíamos que esto es un logro de todos, donde cada uno pone su granito de arena. Porque todas nosotras hacemos el trabajo cotidiano que ayuda a construir esto”, expresó Laura Casabianca.

Por su parte, Lorena Frutos acotó: “Nos emocionamos cuando estábamos presenciando la premiación. Esto nos impulsa para seguir capacitándonos y brindar lo mejor a los niños de la ciudad. Yo estoy desde el 2005 trabajando para la Municipalidad y estoy muy orgullosa por este premio”.

En tanto, Rosalía Soloaga añadió: “Yo ingresé en el 2012, cuando surgió todo este proyecto. La verdad que es una emoción enorme ser parte de esto. Viendo en tan poco tiempo los logros que hemos conseguido, no solo en lo personal, sino en general, en Santa Fe. Estoy muy orgullosa, contenta, y agradecida por ser parte de este proyecto. Sin lugar a dudas, sin el apoyo de ellos -refiriéndose al Municipio-, todo lo que hemos logrado no hubiese sido posible. Constantemente estamos en contacto con ellos y nos hacen sentir que estamos acompañadas en este camino”.

Jardines Municipales

Actualmente son unos 2 mil los niños y niñas de Santa Fe que asisten a los jardines construidos por el Gobierno de la Ciudad y que forman parte del Sistema Municipal de Educación Inicial. Además de los de barrios Alto Verde y Atilio Rosso -que serán próximamente inaugurados-, los otros jardines son los siguientes: CIC Roca, Varadero Sarsotti, CIC Facundo Zuviría, Pro Mejoras Barranquitas, San Agustín, Loyola Sur, Villa Hipódromo, El Abasto, Barranquitas Sur, Coronel Dorrego, Las Flores, La Guardia, San Lorenzo y el Jardín Municipal para Hijos de Empleados.