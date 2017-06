Fue este sábado, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la ciudad de Santa Fe. Participaron más de 120 representantes de organizaciones locales.

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, participó este sábado de la tercera edición del curso “Gestión y Fortalecimiento Institucional para Organizaciones Sociales”, organizado por la Asociación Civil Rizoma, y destinado a integrantes de instituciones y organizaciones de la ciudad y la región.

“La violencia nos preocupa a todos, en todos los lugares de la sociedad. Algunos asocian la violencia con la pobreza, con los barrios más pobres, pero sin embargo todos vemos como hay violencia en todos los sectores de la sociedad y en todos los ámbitos. Y tenemos las herramientas para poder enfrentar estos problemas de la mejor manera, encaminarlos y orientarlos allí donde se producen, a veces en la familia, en el barrio o en el lugar de trabajo, en las instituciones. Para bajar los niveles de violencia, para resolver los conflictos y que se puedan resolver a través del diálogo o de otras maneras y no necesariamente violentas, tenemos que generar oportunidades”, dijo Lifschitz.

“La violencia tiene que ver con la desigualdad, con la gente que no tiene oportunidades y que siente que no tiene futuro, que no tiene expectativas de progreso o de avanzar en su vida, porque para todos nosotros, más allá de que estemos viviendo con más o menos problemas o necesidades, siempre necesitamos tener la esperanza, la expectativa de que más adelante vamos a estar un poco mejor”, agregó.

“Cuando esa expectativa no está, cuando tenemos la sensación de que mañana y pasado, y el año que viene vamos a estar igual o peor, que no tenemos salida, eso es muy duro para las personas, sobre todo para los jóvenes. Eso genera resentimiento y, a veces, reacciones violentas. Estas cosas tenemos que resolverlas y eso no pueden hacerlo ustedes individualmente, sino que tenemos que resolverlas a través del Estado, de las políticas y del trabajo conjuntamente con las instituciones”, dijo el gobernador.

“Yo recorro la ciudad de Santa Fe, como también ustedes, y veo algunas zonas muy lindas, donde la gente vive muy bien, tienen todos los servicios, pero también están los barrios con muchas necesidades, que también son lindos, cada uno tiene lo suyo, pero tienen muchas necesidades. Todavía se inundan, las calles son de tierra, no hay cloacas, hay yuyos; los espacios verdes, si existen, están mal cuidados, lugares adonde no llegan los colectivos”, describió.

“Evidentemente, no ha habido preocupación de los gobiernos para que la gente viva mejor y nosotros creemos que eso se puede cambiar, estamos empeñados en cambiarlas. Y se cambia con obras, con inversión pública. Y nosotros lo estamos haciendo en muchísimos barrios de Santa Fe, a través del Plan Abre, con más de cien obras en la ciudad capital, de saneamiento, de cloacas, con obras de pavimentación, de desagües para evitar inundaciones y también invirtiendo en educación, con nuevas escuelas y mejorando las existentes, construyendo centros de atención primaria de la salud, mejorando los hospitales”, precisó.

“Todo lo que se necesita para que Santa Fe tenga nuevas oportunidades, para los trabajadores, para las familias en sus barrios, y sobre todo, para las nuevas generaciones, para nuestros hijos. Eso no lo podemos hacer solos porque no alcanza con la tarea del Estado, necesitamos hacerlo junto con las instituciones que conocen mejor que nadie, los problemas de cada lugar y de cada familia”, dijo.

”Y queremos hacer mucho más”, agregó Lifschitz quien se refirió al “trabajo social, con las familias, con la gente, por los barrios, y lo queremos hacer con ustedes, por eso es tan importante que se capaciten, tengan más herramientas, puedan crecer como instituciones. Cda uno en lo suyo, y entre todos, como una gran red de trabajo, podamos avanzar. Yo veo una ciudad que tiene ganas de cambiar, de progresar, hay mucha fuerza en las instituciones de Santa Fe. Eso no existe en otras ciudades de la provincia y realmente es muy valioso que haya tantas instituciones, que trabajan tanto y lo hagan en red”, concluyó.

PRESENTES

De la actividad, que tuvo lugar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), San Luis 2854, de la ciudad de Santa Fe participaron el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino, el diputado provincial Julio Garibaldi y el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón.

“Estos cursos sirven para darnos cuenta de que todos vamos detrás de un objetivo, que todos queremos lo mismo, queremos cambiar algo. Cada uno de nosotros necesita empoderarse. Sé que las capacidades de ustedes, pasan por las manos, pero también hay que llenar la cabeza”, indico Jaton.

“La sociedad santafesina tiene un problema y es que el tejido social está roto. Podemos entre todos recuperarlo, si logramos, entre todos empezar a trabajar de una manera relacionada y que ese tejido, cada uno desde ese lugar, lo cure un poquito, así vamos a andar mejor”, agregó.

SOBRE EL CURSO

Del curso participaron más de 120 integrantes de ONGs, quienes recibieron el certificado que acredita su cursado.

La propuesta, que se ha desarrollado durante 4 sábados consecutivos, busca brindar herramientas de gestión y planificación para los miembros de las organizaciones sociales, para mejorar el impacto de sus acciones y proyectos, y favorecer al desarrollo de líderes comunitarios. Las instancias se desarrollaron en un espacio de debate y reflexión en torno a las problemáticas que enfrentan las organizaciones sociales.