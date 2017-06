El narcotráfico y la violencia fueron uno de los temas centrales en el programa de Mirtha Legrand realizado en Puerto Norte y allí el gobernador aseguró que están “bajando notablemente los índices de delitos”. También habló de la candidatura de Cristina: “Siento que volvemos siempre al pasado”, y de la falta de “sensibilidad” de Macri.



Las dos caras de Rosario, con sus nuevos edificios, su costanera y su vida cultural, por un lado, y la violencia y el narcotráfico, por el otro, fueron uno de los temas centrales de “La noche de Mirtha” que por primera vez se realizó fuera de Capital Federal y Mar del Plata. El gobernador Miguel Lifschitz, uno de los invitados, aseguró que los índice de inseguridad están “bajando notablemente” y anticipó: “En 2 ó 3 años vamos a estar igual o mejor que la media nacional en seguridad”.

Mirtha Legrand le preguntó al mandatario por la banda Los Monos y la vinculación de la ciudad con la violencia narco. Lifschitz respondió que durante “la etapa anterior hubo una falta de atención al narcotráfico” y señaló que “desde que este gobierno nacional ha tomado más en serio vimos que el problema está en todos lados, en Corrientes y en Buenos Aires”.

“Pero la semana pasada mataron a una hermana de Los Monos”, dijo la diva en relación al crimen de Isabel Petrona Cantero, hermana de uno de los líderes de ese grupo del barrio Las Flores. El gobernador retrucó que “prácticamente están todos detenidos” los cabecillas de esa banda y añadió: “Estamos mejorando mucho, bajando notablemente los índices de seguridad”.

El mandatario socialista dijo que ya la media provincial de criminalidad está cerca del promedio nacional y sobre Rosario prometió: “En dos años y tres años vamos a estar igual o mejor que la media nacional”. Añadió que se venía de “un nivel de homicidios muy altos” que se visibilizó “cuando se empezó a combatir los grupos violentos”.

Cierre de listas y grieta

El gobernador aseguró que la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner desde Buenos Aires “se venía preparando” y cuestionó: “A veces siento que volvemos siempre al pasado, que en vez de apostar al futuro y que aparezcan nuevos dirigentes, nuevos debates o propuestas volvemos a disputar con viejos referentes que se reciclan y aparecen nuevamente”.

Lifschitz enumeró a “Cristina, (Florencio) Randazzo y (Sergio) Massa” y los calificó como “Los mismos actores que estuvieron hasta no hace mucho hegemonizando” la política nacional y “ahora aparecen como renovando” la escena. “Y en La Rioja (Carlos) Menem, de nuevo”, sumó a la lista.

Por otro lado, cuestionó a la grieta que le quita espacio a quienes no acuerdan ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Consideró que no se trata de una disputa entre centro derecha y centro izquierda porque “yo pondría en discusión que Cristina es centroizquierda; son fenómemos de populismo que no son de izquierda ni de derecha”.

“Es una expresión de apropiación del poder por parte de un grupo que utilizó al peronismo y eso le permitió manejar el poder como si fuera una propiedad privada”, agregó Lifschitz. El socialista también marco diferencias con el gobierno de Mauricio Macri.

“Mucha gente votó a Macri por hartazgo pero este gobierno tampoco está convenciendo”, añadió. Más tarde aseguró que ser intendente le enseñó a “tener sensibilidad” y por eso “jamás hubiese quitado las pensiones por discapacidad”.