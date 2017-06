Será el miércoles 28 a las 18.30 en Maipú 835. Habrá un desfile y se presentarán los proyectos seleccionados que participarán de los nuevos espacios de trabajo colaborativo.

El Cedic –Centro de Diseño e Industrias Creativas– reabre sus puertas con un espacio renovado pero con la impronta de siempre. El objetivo que traza para este nuevo año es el de promover emprendimientos basados en el diseño como principal valor agregado, con posibilidades de producción y comercialización en el ámbito local. El espacio está orientado a potenciar el talento local y la creatividad, factores de impulso del crecimiento de las ciudades en el siglo XXI.

Durante el evento de relanzamiento se llevará a cabo una performance de moda y contará con la música experimental del reconocido artista, Guo Cheng.

El Cedic se constituyó en 2011, en el ámbito de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, como un lugar para emprendedores creativos en pleno centro de la ciudad de Rosario. Actualmente, cuenta con espacios de capacitación, lugar para trabajo y experimentación; oficinas compartidas y sala de reuniones que han sido refaccionados y puestos en valor para esta nueva convocatoria.

El sitio es, además, un espacio de articulación y enriquecimiento para la ejecución de emprendimientos relacionados al diseño y la creatividad, en colaboración con instituciones educativas, cámaras y asociaciones vinculadas a este sector.

“Desde la Secretaria de Producción y Desarrollo Local trabajamos para generar herramientas para los emprendedores, convencidos de la importancia vital que constituye dar apoyo a este sector ya que es uno de los principales motores de desarrollo de Rosario y de la región”, explicó el secretario de Producción Ignacio Del Vecchio, y agregó: “Los emprendedores, con su energía y capacidad posibilitan la generación de empleo y agregan valor a la producción de bienes y servicios de la ciudad”.

El Cedic tiene como metas principales constituir un entorno especializado de apoyo y promoción del diseño y la creatividad, brindar herramientas de capacitación que fortalezcan las capacidades creativas, desarrollar instancias de comercialización, con el propósito de potenciar y crear nuevos mercados, fortalecer la comunicación y fomentar la creación de proyectos sustentables y brindar soluciones a problemáticas sociales a través del diseño.

Convocatoria Cedic 2017

El 31 de mayo pasado cerró la convocatoria dirigida a diseñadores de indumentaria, accesorios y objetos a la presentación de proyectos para participar de diversos espacios de trabajo colaborativo, capacitación y asesoramiento técnico.

Los proyectos seleccionados fueron los de Melina Zimaro (Ashera Calzado), Julieta Carranza y Julia Erlichman (Pomela Indumentaria), Fiorella Belisomi (Less is more- Indumentaria), Fernando Crosetto (Mané Camisas), Marianela Paolini (Pepperina-Accesorios), Daniela Beresi y Agustina Prudencio (Turba Complementos), Verónica Sciacca (Mabas- Indumentaria), Ivana Longo y Analía Endres (La Femme- Lencería), Natalia Lorenzón (Harapos los trapos), Ligia Lombardo (Jeanality- Delantales).

Los mismos fueron seleccionados por un Comité Evaluador integrado por un referente reconocido del ámbito del diseño, un representante de la Secretaría de Producción y un representante de la Secretaría de Cultura y Educación en base a criterios de calidad, concepto, innovación, factibilidad y sustentabilidad.

El Cedic tiene diferentes espacios para cubrir las necesidades de los emprendedores:

Espacios de capacitación: destinados a charlas, cursos y talleres.

Espacio de trabajo y experimentación: talleres de creación y producción equipados con mesas de trabajo y livings creativos. Es un lugar para la producción e intercambio de conocimientos, recursos y estrategias relacionadas a los procesos creativos.

Oficinas compartidas para la administración, gestión y sala de reuniones.

Sala de exposiciones: espacio de muestras, showroom, exposiciones y desfiles.