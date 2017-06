Se trata de Cambiando Juntos, que encabezan Albor Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia. La Junta Electoral resolvió por unanimidad rechazar la lista Fuerza para el Cambio -que postulaba a Jorge Boasso-, por no cumplir con requisitos básicos, como la presentación de avales suficientes.

La Junta Electoral de la Alianza Cambiemos, distrito Santa Fe, resolvió hoy por unanimidad oficializar para las elecciones de diputados nacionales a la lista “Cambiando Juntos” -que lleva como candidatos en los primeros lugares a Albor “Niky” Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia-, y rechazar -por no cumplir con requisitos básicos- la nómina “Fuerza para el Cambio”, que postulaba a Jorge Boasso.

De acuerdo a las normas vigentes, para participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) las listas deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluyen la presentación de una serie de avales de afiliados a los partidos que integran la coalición.

Según se informó desde la Junta Electoral, en el caso de las listas que aspiran a participar de las PASO por Cambiemos, debían reunirse en total 2000 firmas de afiliados de los partidos integrantes de la coalición. Mientras la lista “Cambiando Juntos” pudo cumplir con la presentación, la lista “Fuerza para el Cambio” no alcanzó ese número de firmas debido a que se comprobaron una serie de irregularidades de gravedad.

Según se detalló, entre las firmas presentadas por “Fuerza para el Cambio” había avales dirigidos a otra lista diferente, como así también planillas que no avalan lista alguna -es decir, se encuentran firmadas pero sin indicar la lista a la cual avalan: no tienen ni agrupación política, ni denominación de lista, ni categoría de cargo, ni lugar y fecha-. Se constataron también avales que no se corresponden con personas afiliadas a la Unión Cívica Radical ni al PRO; y se recibieron presentaciones de personas que denuncian no haber firmado, pese a que se utiliza su nombre en los avales.

Al depurar la presentación, en total se contabilizaron como válidos 1.386 avales de “Fuerza para el Cambio”, por lo que la Junta Electoral decidió rechazar la lista por no estar cumplidos todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 25.571 y demás normas electorales vigentes.