Las rutas y accesos de las regiones sur y centro se encuentran con calzadas húmedas y resbaladizas por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Cabe destacar que en algunos sectores también se registran fuertes ráfagas de viento lo que podría generar movimientos bruscos e inesperados en el vehículo Dichos factores constituyen un riesgo para la normal circulación, por lo que se deben extremar las medidas de precaución al transitar. Autopista Rosario- Buenos Aires: se solicita circular con precaución y a velocidad reducida en el Kilómetro 235, a la altura de San Nicolás, en la mano que fluye hacia Capital Federal. En este punto, a las 4:50 horas, se produjo una colisión entre dos camiones en el que no se registraron heridos. Si bien se circula con normalidad, un carril se encuentra obstruido. RECORDATORIOS

>> Ruta provincial 18: en el Kilómetro 60, altura localidad de Peyrano, por rotura de alcantarilla en la traza se desvía por ruta provincial 90 hasta Alcorta y de Alcorta a Pergamino tomando ruta nacional 178. Este desvío se instrumenta en sentido a Rosario, para todo tipo de vehículo; mientras que en dirección Buenos Aires, sólo para vehículos pesados. Se solicita transitar con suma cautela y prever demoras. >> Acceso sur-oeste a la ciudad de Santa Fe: con motivo de la construcción de un nuevo puente tendiente a unir barrio Chalet con barrio Centenario, se interrumpirá en forma total por al menos dos meses el tránsito sobre avenida Intendente Yrigoyen (continuación avenida J.J. Paso). Por tal motivo a partir de junio se instrumentarán desvíos hacia avenida de la Constitución Argentina (ex Mar Argentino) y Circunvalación Oeste de la Ciudad de Santa Fe. Se solicita prever demoras y respetar las indicaciones del personal vial. >> Autovía Nacional N° 19: se solicita circular con precaución ya que la circulación está restringida a un solo carril por obras de reparación en la calzada, en el Kilómetro 44 sentido descendente, hacia Santo Tomé. La zona se encuentra balizada. >> Ruta provincial 16 (continuación de la ruta nacional A012 hasta ruta provincial 21) se están llevando a cabo tareas de repavimentación de la calzada. Si bien se permite el paso de vehículos livianos y pesados, se debe circular con extrema precaución. >> Ruta provincial 4: en el tramo comprendido con las intersecciones de ruta provincial 6 y ruta provincial 80-s hay equipos realizando obras de bacheo con concreto asfáltico y reconstrucción de banquinas. >> Ruta provincial 2: se realizan tareas de repavimentación en el tramo ruta provincial 17 Esteban Rams. Recomendamos acatar las indicaciones de banderilleros. >> Ruta provincial 90: a la altura de la localidad de Melincué continúa el corte por agua en calzada. La Policía de Seguridad Vial desvía en ruta provincial 94, a la altura de Carmen y en ruta provincial 93. >> Ruta nacional 7: se recuerda que continúa el corte total para todo tipo de vehículos a la altura de la laguna La Picasa. Los desvíos se realizan en rutas nacionales 7 y 33 y ruta nacional 7 y ruta provincial 14. >> Avenida Circunvalación Rosario: se están realizando reparaciones en la calzada en distintos puntos tales como a la altura de Uriburu, Ovidio Lagos, Autopista Rosario- Buenos Aires, entre otros. Prever algunas demoras y respetar rigurosamente las indicaciones del personal vial. >> Ruta nacional 34: se reitera que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realiza obras en la intersección con avenida Circunvalación. Cabe destacar que la circulación por avenida Circunvalación es normal, dado que los trabajos se efectúan sobre los puentes de acceso y salida hacia y desde Circunvalación a la ruta nacional 34. En consecuencia, el tránsito pesado (tanto camiones como colectivos) que circule por ruta nacional 34 hacia Rosario, no podrá ingresar a dicha localidad por la ruta nacional 34, debiendo desviarse por ruta nacional AO12, sea hacia la Autopista a Santa Fe o hacia la ruta nacional 1V-09. En cuanto al tránsito liviano, se permitirá su paso por la ruta nacional 34, debiendo desviar en el ingreso a la localidad por calles internas, conforme señalización con cartelería y personal a cargo de la empresa encargada de la obra. >> Ruta provincial 70: se informa que se están realizando obras de reparación de pavimento y bacheo en el tramo comprendido entre Nuevo Torino y Humboldt. También en ruta provincial 10, entre Nuevo Torino y Felicia. Circular con precaución. >> Ruta nacional 33: se están realizando obras en la localidad de Venado Tuerto, en la intersección con calle Santa Fe. Se recomienda disminuir la velocidad en el lugar. RECOMENDACIÓN DEL DÍA: CONDUCCIÓN CON VIENTO

El viento es uno de los fenómenos meteorológicos más incómodos a la hora de conducir. Impide mantener la trayectoria deseada -obligando a corregir constantemente el volante-, frena enérgicamente el coche cuando actúa de frente o incrementa nuestra velocidad si empuja por detrás. En este contexto se recomienda: >> Reduzca la velocidad. A mayor velocidad, mayor peligro y menor tiempo de reacción. Por ello es importante bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. >> Sujete el volante con firmeza. Los cambios de trayectoria que provoca el viento en nuestro coche se producen de forma repentina, por lo que será muy importante mantener el volante con firmeza. Procura conocer la dirección del viento. Los árboles, ramas y hojas pueden actuar de “veleta” en carreteras o zonas sin ayuda. >> Precaución en adelantamientos. En estos casos, tras circular “resguardados” tras un camión, nuestro vehículo puede verse desestabilizado repentinamente, con el consiguiente peligro de salida de la vía, impacto con otro vehículo, etc. >> Realice maniobras suaves. El viento puede actuar como palanca sobre nuestro vehículo en momentos puntuales. Es recomendable mover el volante con suavidad, reducir la velocidad y bajar una marcha para que el motor nos ayude a contrarrestar la fuerza del viento. Los vehículos altos o con gran superficie lateral, como micros o combis son mucho más sensibles al viento. Si conduce uno de ellos, extreme las precauciones.