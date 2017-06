El plantel de Unión retomó los trabajos luego de la derrota frente a Boca con la mente puesta en Nueva Chicago, a quien enfrentará por los 32avos de final. Franco Soldano, Diego Villar y Nahuel Zárate están descartados.

El Tate retomó este lunes los trabajos con la mente puesta en el partido frente a Nueva Chicago del próximo jueves 29 de agosto en cancha de Banfield. En dicho cotejo, al igual que ocurrió el pasado domingo frente a Boca en La Bombonera, estará al frente del plantel Eduardo Magnín, mientras los dirigentes eligen al reemplazante de Pablo Marini.

Para el cotejo ante el Torito, el entrenador tatengue tiene varias certezas y no de las buenas. Nereo Fernández no podrá estar por la fractura en su muñeca izquierda, mientras que Emanuel Britez debe cumplir con la fecha de suspensión tras su expulsión en el final del partido de la edición pasada frente a River en Mar del Plata (derrota por 3-0 por los cuartos de final). Tampoco estará Leonardo Sánchez debido a la lesión por la cual salió en el entretiempo del partido ante Huracán y por la cual no jugó ante Independiente y Boca.

En tanto, a esta lista le siguen el goleador Franco Soldano (fuerte golpe en una de sus rodillas) y el marcador de punta izquierda Nahuel Zárate (molestia muscula). Además, en el partido ante el Xeneize también sufrió un inconveniente muscular Diego Villar, quien también quedaría afuera de la consideración del DT. Mientras que tampoco podrán estar Nicolás Andereggen por la lesión en su rodilla izquierda y Guido Vadalá.

En tanto, la buena noticia tiene que ver con que Nelson Acevedo podrá estar a disposición del entrenador rojiblanco a pesar de la molestia muscular con la que terminó el encuentro del pasado domingo frente a Boca.