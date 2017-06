Se debe referir a las características de los jugadores. Es un técnico que demostró no enfrascarse en un solo esquema. Buscará un salto de calidad reemplazando a jugadores que no tiene en cuenta o a los que se van y fueron titulares. Ya se reunió con Vignatti y ahora se va unos días a Francia.

Eduardo Domínguez habló en su momento de armar un plantel “diferente” y la pregunta es ¿por qué?, atendiendo a la muy buena campaña del equipo. Sacó el 60,40 por ciento de los puntos, mejor porcentaje que la mejor campaña del Turco Mohamed. Fueron 29 puntos sobre 48. Vignatti apuntaba a 40 en toda la temporada. Montero hizo bien los deberes matemáticos. Sólo eso: los matemáticos. Sacó 20 puntos en 14 partidos (uno menos que la mitad).

Pero Domínguez lo superó con amplitud. Aún con un pasaje en el que el equipo trastabilló. Pero lo recuperó a tiempo. Sobre todo en el aspecto matemático, cuando en la seguidilla final metió un empate ante Central en Rosario y el triunfo ante San Lorenzo. Y cambió los objetivos. Esos dos resultados fueron clave para entrar en la Sudamericana, objetivo impensado hace un año, cuando Montero hablaba de salvarse del descenso.

Pero el gran paso se dio en la seguidilla de siete victorias consecutivas, algo complicadísimo de lograr en el fútbol argentino y que les cuesta hasta a los campeones. Sintió la salida de Ledesma. Pero así como algunos subieron el nivel en el final (Bernardi), otros lo bajaron (Pereyra). No fue sólo la asuencia de un jugador. La campaña de Domínguez fue casi excelente. El tema, entonces, es saber a qué se refiere cuando habla de armar un plantel “diferente”. Y es que probablemente apunte a las características de los jugadores y no tanto a desarmarlo para volver a armar un plantel distinto.

“De los que jugaron con River desde el arranque, los únicos que no se quedan son Broun e Iván Torres, salvo que el paraguayo quiera renovar el préstamo”, dijo una fuente cercana a la dirigencia a El Litoral. Domínguez se reunió con Vignatti y se quedará en Santa Fe unos días más. Necesita no sólo definir cuestiones del actual plantel, sino darles algunos nombres para que el presidente empiece a negociar. Por ahora, hermetismo absoluto. Pero algunas consideraciones se pueden ir haciendo. Veamos este cuadro de situación:

* Arqueros: Broun se despidió, jugó 101 partidos, recibió el aplauso de la gente y fue un baluarte pleno de la campaña. Se va a jugar a Bulgaria. A Carranza se le propuso renovar el préstamo, pero por ahora no hay novedades. Está Joaquín Aylagas, un pibe que trajo Gustavo Marín hace nueve años de Pucará (es de la misma categoría que Batalla y Werner) y vuelve Ignacio Chicco (a préstamo en Talleres), otro pibe de sólo 20 años. Si se queda Carranza o viene un arquero a ser titular, no sería mala idea que por fin se tenga confianza en los chicos. Ya se tuvieron que ir sin pena ni gloria y sin tener oportunidades, Marcos Díaz, Mehring, Bailo, Gorosito y Lovera, entre otros.

* Defensores: hay que ver lo que pasa con Conti. Por Ortiz ya se hizo uso de la opción. Olivera es jugador del club; Ceballos se quedaría y Vignatti le ofreció renovar a Clemente Rodríguez por un año, pero éste pretende que sea por dos. Iberbia se va, porque Domínguez no lo tiene en cuenta. Hay que ver lo de Arroyo, a quién el técnico concentró en varios partidos.

* Mediocampistas: Si tomamos la integración del mediocampo ante River, la gran duda es la continuidad de Iván Torres. Se habla de la posibilidad que regrese a Olimpia o que se vaya a Estudiantes. Hay que hacer uso de la opción. Colón le ofrecería la renovación del préstamo. No hay que descartarlo, pero tampoco asegurar su continuidad. Ni a él ni a Oviedo se le comprará el pase. Y en este último caso, lo más concreto es que deje de pertenecer al club el próximo viernes. Después, Silva es jugador de Colón (se le compró el pase), en tanto que a Bastía se le renovará el contrato. Ledesma tiene vínculo hasta junio del año que viene y el que se irá es Pereyra, quien es muy posible que se convierta en nuevo refuerzo de Racing. Bernardi también tiene contrato vigente y es difusa la situación de Yamil Garnier. Es difícil que se quede. Y lo que se sabe de Poblete, que ante Racing jugó su último partido en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

* Delanteros: No hay problemas con los que terminaron jugando. La dupla Vera-Leguizamón seguirá en el club, salvo que surja algún ofrecimiento concreto por el juvenil delantero sabalero. El que se irá es Dalla Costa, porque hay que hacer uso de una alta opción y esto no ocurrirá. Está el “Sungui” Blanco con contrato vigente por un año más y un Lagos que se irá.

En concreto, no hay que despreciar a un plantel que consiguió 49 puntos y al que Domínguez le sacó mucho jugo. Es entendible totalmente la postura del entrenador si la pretensión es la de pegar un salto de calidad. Y necesario también, no sólo por el afán natural que se debe tener —de crecimiento— sino porque habrá que pensar en una Copa Sudamericana, el año que viene. Si bien no hay un amontonamiento de partidos, en este torneo, como sí lo hay en la Libertadores, igualmente hay que pensar en la calidad si se pretende hacer un buen papel.

Colón va a traer refuerzos en todas las líneas. No hay que ser un erudito para darse cuenta, sobre todo atendiendo a la salida de varios jugadores. Pero será distinto a lo que se planteaba hace un año atrás, cuando Patricio Fleming hablaba de “por lo menos diez refuerzos” para un equipo que había terminado muy mal esa temporada. Y así se , se tuvo que lavar profundamente la cara de un equipo que no funcionaba. Ahora hay una situación opuesta, tanto en lo matemático como también en lo futbolístico. La jerarquía de este plantel es diferente. Y tiene un técnico que supo darle una vuelta de tuerca de calidad.

Poblete: ¿caro para el Metz?

La información llega de Francia e indica que el Metz le hizo un ofrecimiento formal a Gerónimo Poblete para incorporarlo a sus filas.

“Los granates hicieron un ofrecimiento formal pero no está en línea con la pretensión del jugador, que reclama un salario anual de 600.000 euros, de acuerdo con nuestra información”, señala la fuente periodística francesa.

La misma información consigna que sólo el Metz hizo un ofrecimiento formal, pero que Poblete también figura en los planes del Toulouse de Francia y de dos clubes de Turquía.

De acuerdo a lo que se indicó, Vignatti y el representante habrían acordado que habrá una indemnización para Colón por la no renovación del contrato, que expira el próximo viernes.

Lamentablemente, para Colón será la pérdida de un patrimonio importante. El club le hizo un ofrecimiento muy alto de renovación a Poblete, pero siempre se encontró con la respuesta negativa.

Leys y Cuevas

Sportivo Patria de Formosa, el equipo que dirige Julio César Toresani, tendría en sus planes al volante Leys y al defensor Cuevas para disputar el Argentino A.

Mehring

Andrés Mehring, el arquero que Colón dejó libre el año pasado y que ahora ataja en Brown de Puerto Madryn, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. No sólo se pierde lo que falta de este torneo (Brown está en posición de ascenso a Primera y restan seis fechas), sino buena parte del que viene, pues el proceso de recuperación será de, al menos, seis meses.

A Francia

Eduardo Domínguez partirá en los próximos días con destino a Francia para pasar unos días de descanso junto a su familia, pero antes dejará las cosas en claro con Vignatti. El plantel está licenciado por dos semanas. Cuando retorne, la idea será entrenar en Santa Fe y viajar luego a Buenos Aires para jugar una serie de amistosos. Independiente, Lanús y Huracán son potenciales rivales de esos partidos.