En opinión del Gobierno estadounidense, China no hace lo suficiente para combatir el tráfico de personas, algo que podría llevar a la imposición de sanciones. Haití fue eliminado de la lista.



En la “lista negra” del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el tráfico de personas en el mundo, publicado este martes (27.06.2017), vuelven a aparecer este año Venezuela, Belice, Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria, entre otros.

“El tráfico de personas es, lamentablemente, tan antiguo como la humanidad. Nuestra esperanza es que el siglo XXI sea el último siglo con tráfico de personas”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, en el acto de presentación del informe.

La inclusión en la “lista negra” del informe puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales si el presidente de EE.UU., Donald Trump, así lo decide.

¿Complicidad del Gobierno chino?

En el informe se acusa a China de “no cumplir adecuadamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico” de personas y de “no hacer esfuerzos significativos” para lograrlo.

En el documento se citan además indicios de “complicidad del Gobierno chino en los trabajos forzados”, incluido en la región de Xinjiang, donde las autoridades locales supuestamente “coaccionaron a hombres y mujeres uigures” para implicarse en esa práctica.

“Las autoridades (chinas) siguieron repatriando forzosamente a norcoreanos, que (de vuelta en Corea del Norte) afrontaron duros castigos, incluidos los trabajos forzados o la ejecución”, sin averiguar antes si esos inmigrantes eran trabajadores forzados enviados a China, se indica en el documento.