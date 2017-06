El certamen deportivo organizado por la provincia contará con la participación de jóvenes de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.



El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, encabezó este martes en Reconquista, la presentación del “Juego de las 3 Regiones”. Del evento, que se realizará los días 7 y 8 de julio, participarán más de 200 jóvenes de las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero que se medirán en fútbol, hockey y vóley.

Alvarez señaló que “esto es algo que necesitamos los argentinos: poder encontrarnos entre provincias vecinas”, y destacó que “el Plan del Norte tiene que ver con aplicar la integralidad de las políticas públicas a los departamentos del norte. Si integramos el norte, integramos la provincia”, agregó.

“El deporte indudablemente es integrador por excelencia y poder hacerlo con dos provincias amigas implica la promoción y fortalecimiento de las herramientas de inclusión”, dijo el ministro.

El coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, explicó que “a comienzos de la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, cuando iniciábamos el Plan del Norte y los más de 130 proyectos que lo conforman, surgía la idea de realizar esta iniciativa. Desde el primer momento decíamos que el plan no era únicamente de obras e infraestructura, sino que incluía tres ejes vinculados a la integración territorial, el arraigo regional -en el cual está contemplado el deporte- y la economía para el desarrollo”.

“Al efectuar las primeras reuniones con el ministro Alvarez y su equipo planteábamos llevar adelante estos juegos a nivel provincial con los tres departamentos del norte. Luego de las relaciones entabladas entre los gobernadores, se definió ampliarlo a otras provincias”, relató.

Rojas destacó “ el fuerte apoyo del Consejo Federal de Inversiones” (CFI) y mencionó que con actividades como este certamen, “el gobierno de Santa Fe da muestras claras de que tiene una mirada particular del norte santafesino, con las obras que potencian el crecimiento y con el arraigo que produce el desarrollo”.

Por su parte, la coordinadora de la Región 1, Érica Rubiolo, mencionó que “esta primera edición del “Juego de las 3 Regiones” es, sin lugar a dudas, un espacio dedicado a construir más sociedad saludable y a generar vínculos entre más de 200 participantes para una mejor calidad de vida”.

En tanto Juan Carlos Arguello, presidente del Instituto de Deporte de la provincia de Chaco, aseguró que “es una satisfacción conformar estos juegos porque las regiones que participarán, muchas veces, están distantes de las capitales de las provincias. En nuestro caso, las zonas del sudoeste y noroeste de Chaco competirán con el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe”.

“Para nosotros es fundamental participar porque tenemos chicos de pequeños lugares, que están en los seleccionados, a quienes se les hace difícil llegar a las grandes ciudades”, sostuvo Arguello y agregó que “25 de los 69 municipios que tenemos estarán presentes en esta oportunidad y seguramente, en los próximos años, se sumarán más disciplinas deportivas y seguiremos creciendo entre las provincias”, dijo por último.

El certamen

Se disputará los días 7 y 8 de julio con sedes en Avellaneda y Reconquista y convocará a más de 200 participantes en las disciplinas de vóley, hockey y fútbol. La delegación santafesina estará conformada por deportistas de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Los deportes incluidos son fútbol 7 masculino sub 15, hockey femenino sub 16, vóley masculino y femenino sub 15. La delegación, por provincia, rondará los 60 deportistas, más los acompañantes, directores y organizadores.