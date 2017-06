El papa Francisco ha nombrado a cinco nuevos obispos de cuatro continentes al rango de cardenales. En su discurso, Francisco les instó a no ser “príncipes”, sino a ser siervos.



El papa Francisco nombró hoy (28.06.2017) a cinco nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y al obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, y les advirtió de que su nombramiento no les convierte en “príncipes en la Iglesia”.

“Servir como él y con él”

Además, también designó con la púrpura al arzobispo de Bamako, en Mali, Jean Zerbo; al obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y al vicario apostólico de Pakse, en Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun. “De modo particular me dirijo a vosotros, queridos nuevos cardenales. Jesús ‘camina delante de vosotros’ y os pide seguirlo con decisión en su camino. Os llama a mirar la realidad, a no distraeros por otros intereses, por otras perspectivas”, dijo Francisco en el curso de su homilía. “Él no os ha llamado para que os convirtáis en ‘príncipes’ en la Iglesia, para que os ‘sentéis a su derecha o a su izquierda’. Os llama a servir como él y con él”, añadió.

Cuarto consistorio

El papa Francisco celebró hoy el cuarto consistorio de su pontificado con una ceremonia en la basílica de San Pedro del Vaticano a la que asistieron fieles de diversas partes del mundo y también delegaciones de los países de origen de los cardenales.

Desde ahora, el Colegio Cardenalicio estará formado por 121 miembros con derecho para elegir a un futuro pontífice en un próximo cónclave y por 104 no electores, que no podrán participar en la votación por haber superado los 80 años.

Este es el cuarto consistorio de Francisco desde el inicio de su pontificado en marzo de 2013, y en los anteriores nombró a 19 cardenales en febrero de 2014; a 20, en febrero de 2015, y a 17, en noviembre de 2016.