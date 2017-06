El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe informa con preocupación un hecho de discriminación salarial acontecido en el Hospital “Dr. Anselmo Gamen” de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

La situación se debe a que los profesionales monotributistas que prestan servicio en dicho nosocomio no han cobrado hasta el momento el aumento salarial acordado en la paritaria, siendo este Hospital, el único en todo el territorio Santafesino donde se dio este grave episodio. “No hay un solo colega monotributista que trabaje en algún efector o centro de salud perteneciente al estado provincial que no haya cobrado el aumento, salvo en el Hospital A. Gamen”, informó AMRA, mediante un comunicado.

Por tal motivo los representantes de AMRA resolvieron decretar el estado de alerta y movilización, a la espera de que se cumpla con la promesa de pago -para la próxima semana – formulada por el Ministerio de Salud y Directivos del establecimiento; y aclararon que, de no cumplirse con lo acordado, se tomaran las medidas gremiales correspondientes.