Todos tenemos un par de jeans favoritos. Esos que van bien todo, que lucen geniales y que cuidamos como si fueran un lingote de oro. Pero según los expertos, hay algo que seguro estás haciendo que los daña. Empecemos por la base: ¿Cuándo fue la última vez que los lavaste?

Seguro para muchos puede ser muy fácil de responder, pero para otros entusiastas del denim, recordar esa fecha puede ser un poco más complejo. Eso es porque los especialistas aconsejan limitar los lavados de los jeans para que no se estiren, destiñan y deformen. Limitarlos es un decir: algunos prefieren ni pasarlos por agua.

Los profesionales tienen un truco muy original para que tu par favorito no huela mal todo el tiempo. ¿Cuál es? Poner los jeans en el freezer. En serio. “El beneficio del freezer hace que el tono y la forma quede preservado mientras que se elimina efectivamente la bacteria gracias al frío”, dijo a Who What Wear Jac Cameron, directora creativa y co-fundadora de Ayr, una empresa de moda para mujeres.

La diseñadora cuenta que dobla sus jeans, los pone en una bolsa de plástico y los mete en el freezer durante la noche para mantenerlos perfectos. Esto mata las bacterias sin perder la forma y el color del denim. El proceso no saca las manchas visibles, solamente elimina los olores que pueda tener la prenda.

“El minuto que el jean toca el agua, la sensación en el cuerpo es diferente y el aspecto del color se desluce”, dijo Cameron. “No es necesario para todos, pero sí funciona y es mi manera preferida de limpiarlos”, aseguró.