El hecho tuvo lugar en Reconquista. El paciente es un obrero que se presentó ante el médico con una dolencia en un oído. El profesional apeló a la policía para expulsarlo del consultorio.



Esgrimió que usaba el derecho de admisión luego que el obrero avisó a la secretaria que no tenía para pagar el plus de 300 pesos por la consulta. Tenía el turno y necesitaba la atención por una afectación en el oído, explicó a ReconquistaHOY.

Carlos Ibañez contó que por primera vez concurrió al consultorio del Dr. Fernando Reula porque tenía afectación en un oído. Tenía turno para las 11.30 del martes 27 de junio. Se fue sin ser atendido, echado por el médico, quien para asegurar su cometido pidió la colaboración policial. “¿Me van a llevar preso por reclamar lo que me corresponde?”, preguntó el obrero cuando la policía llegó.

Mientras esperaba ser atendido, observaba cómo además de la orden de la obra social, la secretaria cobraba el plus, por lo que decidió grabar su diálogo, el que aquí se puede escuchar. Tras dar un turno telefónico, la secretaria baraja al paciente pidiéndole los 300 pesos del plus. Cuando el trabajador pide recibo, le avisa que no dan, que todos pagan y que a nadie se le da recibo, y que el doctor ya había mandado de vuelta “ayer” a un paciente que no quiso pagar.

“El doctor me dijo que él no lo va a atender”, repitió la secretaria, explicando que la obra social solo le paga al médico $70 por la atención, y le sugirió que si no quería pagar plus, que vaya al hospital. “El doctor ya dijo que no lo va a atender”, repitió por enésima vez la secretaria, hasta que apareció el mismo médico para acelerar la expulsión de la clínica, con la policía controlando que el obrero se retire.

“Echalo, echalo, que se vaya”, le dijo el médico a la secretaria.

“A vos no te voy a atender nunca más, andate. Digas lo que digas a vos no te voy a atender nunca más”, expresó el profesional cuando se sumó para ponerle fin a la discusión. Avisó que haría uso de su derecho a admisión.

Ibañez es un obrero de la construcción que actualmente está trabajando en la construcción del Gasoducto y es delegado de la UOCRA, la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina. Su obra social es OSPECON. Mencionó el problema de los trabajadores porque los profesionales de la salud “te cobran plus para radiografías, para análisis, para todo, y la plata no alcanza”.