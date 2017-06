Carlos de Antonis interpretó “Nessun Dorma” y fue ovacionado en el programa estadounidense. Hace unos años, iba a cantar en los premios Oscar, pero sufrió un accidente que le cambió la vida y tuvo que empezar a trabajar de chofer.

Carlos de Antonis es un argentino que vive en los Estados Unidos y trabaja como taxista. Participó en el programa America’s Got Talent y cautivó al jurado y al público con su increíble voz.

El tenor, nacido en Tandil, interpretó “Nessun Dorma” y fue ovacionado de pie por su gran talento. Incluso se emocionó sobre el escenario hasta las lágrimas cuando los miembros del jurado lo felicitaron por su performance.

“Yo no sé mucho sobre música clásica, pero sí me doy cuenta que lo único que importa en este show es la audiencia. Cuando ellos aman a alguien, aman a alguien”, le dijo el jurado Simon Cowell. “Aunque recién te conocemos, sos uno de los participantes más simpáticos que hemos tenido en el programa”, agregó.

Carlos es un ejemplo de superación personal: estuvo a punto de cantar en los Oscar, pero un accidente le cambió la vida. “Hace casi tres años, recibo una llamada de la organización de los Oscar para invitarme a cantar en la ceremonia. Estaba esperando la luz (del semáforo) para ir a la prueba con la orquesta y una motocicleta a toda velocidad me impactó y me quebró las dos piernas”, dijo en una entrevista con Univisión.

“Los doctores me dijeron: ‘te vamos a cortar las piernas’. El equipo médico me salvó las piernas, pero estuve un año y medio en el hospital, más ocho meses de rehabilitación y silla de rueda. Después nadie más me llamó y tuve que decidir qué iba a hacer para seguir adelante. Un día una amiga me dijo: ‘por qué no manejás Uber hasta que recuperes tu vida’. Y así fue que empecé a trabajar. La dignidad del trabajo es lo que a uno nunca le debe pesar”, explicó el tenor, muy emocionado.

“La vida te puede dar otra oportunidad. Depende de ti que estés abierto para recibirlo”, aseguró Carlos, quien poco a poco está retomando su carrera de cantante. Su participación en America’s Got Talent seguramente lo ayudará mucho. El año pasado, el grupo de malambo local Malevo también había deslumbrado en ese mismo programa y llegaron a bailar en ShowMatch.