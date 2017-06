Tras arriesgar sus vidas para escapar de su país, aún enfrentan al enemigo del otro lado de la frontera. Cuál es el destino de las norcoreanas víctimas del tráfico sexual en China.



El martes, Estados Unidos incluyó a China en su lista negra de traficantes de personas, en el mismo rango que, entre otros 21 países, está Corea del Norte.

Como indica su informe anual sobre tráfico de personas, la inclusión se debe en gran medida a una complicidad entre ambos países para sostener una red de tránsito especializada en la explotación de ciudadanos norcoreanos.

Como explicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, el Departamento de Estado degradó a China “en parte porque no ha tomado medidas serias para poner fin a su complicidad en el tráfico de seres humanos, incluyendo a los norcoreanos sometidos a trabajos forzados en China”.

Gracias a estos trabajadores forzados enviados a China y a Rusia, “Corea del Norte recibe cientos de millones de dólares por año (…). Eso no puede continuar”, agregó.

Varias víctimas del tráfico de personas que han logrado escapar de su cautiverio han compartido las horripilantes experiencias que han tenido que padecer como consecuencia de este oscuro negocio, algunas de ellas retratadas en la autobiografía titulada “Querido Líder”, escrita por un desertor de Corea del Norte llamado Jang Jin-sung.

En el libro, un bróker que ayuda a desertores del país comunista llegar desde el noreste de China a Corea del Sur llamado Shin Gwang-ho explica cómo varios norcoreanos arriesgan su vida cruzando la frontera para solo encontrar una miseria igual o peor del otro lado.

“En China, hay menos mujeres que hombres y algunas aldeas no tienen mujeres en absoluto. Estos hombres no pueden casarse al menos de que tengan dinero… Entonces, hay unos cuantos hombres que se especializan en secuestrar a mujeres norcoreanas apenas cruzan la frontera a China. Mucha gente que habla coreano en la frontera tiene conexiones con organizaciones criminales”, explicó Shin.

“¿Saben cómo llaman a las mujeres norcoreanas aquí?”, preguntó Shin desde su casa en el noreste chino.

“Cerdas”, contestó. “En el campo chino, los cerdos son valiosos, así que la gente llama a las mujeres cerdas. Son clasificadas de acuerdo a su edad y apariencia. Una ‘cerda’ de primera categoría puede conseguirte por alrededor de 200.000 won; la segunda categoría se vende a 150.000 won; y la categoría tres puede costar 100.000 won. Los brókers, que actúan como intermediarios, cobran la mitad del precio de venta como honorarios. Categoría uno es equivalente a alrededor de USD 1.500″.

“Si te venden a ese precio, por lo menos vas a una mejor vivienda. Debajo de ese monto, las mujeres son llevadas a campos muy remotos o son casadas con hombres discapacitados que no pueden encontrar esposas. Pasan el resto de sus vidas pudriéndose. El campo aquí es un lugar miserable”.

Algunas mujeres son encadenadas toda la noche para que no puedan escaparse. “Piénsalo: un campesino que ha comprado una mujer ha hecho una gran inversión, y estas mujeres norcoreanas ya fueron suficientemente atrevidas como para cruzar la frontera. ¿Crees que no se escaparían? Bueno, sí, ellas continúan escapándose, y porque todos saben esto, son mantenidas en cadenas, por lo menos hasta que hayan tenido su primer bebé”, agregó.

Así como la mayoría de las mujeres son capturadas para ser vendidas con fines sexuales, los hombres norcoreanos también corren el riesgo de ser utilizados por traficantes en China.

“Mientras que la mayoría de las mujeres norcoreanas son vendidas, los hombres norcoreanos terminan en una de dos maneras. O son capturados y devueltos a Corea del Norte; o, si tienen suficiente dinero y un bróker decente, eventualmente llegan a Corea del Sur. Pero a los ojos de los traficantes, las mujeres aquí valen por lo menos 150.000 won cada una”, dijo Shin, quien asistió a Jang Jin-sung cuando él desertó.

“Ustedes dos tienen mucha suerte. Si hubieran conocido al tipo de gente equivocado, podrían haber sido tomados como rehenes hasta que los espías surcoreanos pudieran producir suficiente dinero de rescate”, le dijo Shin a Jang y a su amigo cuando escaparon.

Una de las víctimas que conoció Jang durante su arduo camino a Corea del Sur era una niña de tan sólo 16 años de edad que cargaba una beba en sus brazos. La niña había logrado escapar de su dueño, pero él le había dejado un recuerdo.

“Me desmayé. Cuando ese bastardo me compró, yo tenía 14 años. No sabía nada. Él comenzó a sacarme la ropa. Ese monstruo de mediana edad. ¿Sabes qué ocurrió ese día? Comencé a llorar porque tenía miedo. Luego su madre y su hermana entraron a la habitación, esas brujas. Me sujetaron los brazos y las piernas y me quitaron la bombacha”, contó la niña entre lágrimas.

“Luego, sabes qué, la llamada suegra, la cuñada, mientras me sujetaban, ese viejo monstruo, él -ya sabes- justo en frente de ellos”, agregó. “Después me desmayé. Luego, mi pobre Jung-hyun, mi Jung-hyun nació ciego. Por ese maldito monstruo”.

Según el bróker, hay alrededor de 100.000 norcoreanos capturados “en el limbo” en China. Sin embargo, otras fuentes reportan que esa cifra podría estar más cercana a los 200.000.