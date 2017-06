Así lo indicó Adriana Cuello, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. El requerimiento apunta al Ministerio de Salud de la Provincia, por falta de controles. Además, confirmó la vigencia del convenio entre Pami y los laboratorios.



“Nosotros nos informamos a partir de un artículo que salió en Diario El Litoral de que no se estarían cumpliendo algunos controles referidos a lo que es el servicio farmacéutico en sanatorios, que es decreto que se sancionó en febrero de este año, que firmó el Sr. Gobernador y que decía que se determinaba la figura del farmacéutico dentro de los sanatorios para las necesidades internas –indicó Cuello-; esto significa que el farmacéutico debería controlar todo lo que es medicamentos de internación y de urgencia. La nota, tal cual surge, es que se estaría comprando en los sanatorios medicamentos oncológicos, con lo cual esta norma no se estaría cumpliendo porque, digamos, un medicamento oncológico no entra ni dentro de internación ni dentro de urgencias”.

En tal sentido, la representante de los farmacéuticos informó que, en virtud de que la norma no está prevista para este tipo de insumos, solicitaron “al Ministerio de Salud un informe respecto de si esto está ocurriendo y si se controla la norma”, al tiempo que recordó que, mientras esto sucede en los sanatorios, la provincia y los farmacéuticos realizan conjuntamente una campaña de concientización, para que la sociedad no consuma los medicamentos en kioscos, donde no se puede controlar ni certificar la calidad de lo que se vende. “Entonces, bueno, es, un poco, una preocupación de los farmacéuticos que, justamente, estamos preparados para eso, para certificar la calidad del producto que entregamos”, justificó. Y reiteró: “de cualquier manera, nosotros enviamos una nota, un pedido de informes, y estamos aguardando una respuesta”.

Convenio de Pami

En otro orden de cosas, Cuello ratificó que “se realizó un acuerdo de partes en el día de ayer para dar continuidad al convenio que en este caso es entre el Pami y la industria”. “Nos informan que en la presente semana se estaría suscribiendo un convenio respectivo, lo que respecta a la forma y todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, no se modifica en nada la prestación para los afiliados a esta obra social”, manifestó, y aclaró que “a lo que se compromete el Dr. Cassinotti es trabajar sobre un uso racional y un poco profundizar los controles que hasta ahora nunca se vinieron haciendo, en el convenio que estaba vigente”.