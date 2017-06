La iniciativa, autoría del diputado Leandro Busatto, pretende crear un organismo que investigue sobre la aplicación de agroquímicos, investigue denuncias, efectúe recomendaciones, proponga acciones y reúna información estadística e indicadores de impacto.

“Yo creo que hay que tener una posibilidad dar darnos una discusión seria al respecto y sin dejar de entender que hay expresiones de deseo y también hay intereses económicos en juego: aquí, las grandes multinacionales, que son las productoras de estos agroquímicos, tienen intereses en juego que son, básicamente, seguir vendiendo y seguir poblando la Argentina, que es un país agroexportador por naturaleza, de sus agroquímicos”, aseguró el diputado provincial Leandro Busatto, al tiempo que consideró que “tenemos que proponer la posibilidad de que la Argentina y la provincia de Santa Fe se desarrollen con un modelo productivo que afiance las bondades de su suelo, pero que esas bondades dejen de colisionar directamente con la salud pública y con la preservación del ambiente, que es un patrimonio de todos, no solamente de los que siembran”.

Por eso, propone “que la provincia empiece a contar con información de primera mano y pueda generar un proceso informativo respecto al relevamiento de los suelos productivos, pero también el impacto que tienen los agroquímicos en la producción, y fundamentalmente en la preservación del ambiente y la salud pública”. “Estamos planteando este observatorio que está integrado por miembros del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también que le damos participación a las universidades de Rosario y Del Litoral y ONG que trabajan la problemática para encarar de una buena vez por todas una discusión que en Santa Fe se viene postergando que es una ley que priorice el cuidado de nuestros pueblos y nuestras ciudades, de la aplicación intensiva de agroquímicos, que han demostrado ser en muchos casos nocivos para la salud pública y han costado la vida de muchísimos santafesinos, y si no cambiamos el paradigma productivo, posiblemente siga costando la vida de más santafesinos”, indicó el legislador.

En tal sentido, recordó que “la justicia, en Santa Fe, ha tenido fallos inéditos que invierten la carga de la prueba; en San Jorge, se ha logrado un fallo que dice que quien debe demostrar que los agroquímicos no contaminan son los productores, no los pobladores”. “Entonces, esto a nosotros nos da el pie para discutir una nueva ley de fitosanitarios que realmente contemple el desarrollo productivo, pero también la aplicación de una ley que prevea la protección del medioambiente y el principio de no agresividad contemplado en la propia Constitución Nacional”, argumentó Busatto.

En sintonía con el proyecto, el diputado Rubén Giustiniani habría presentado una iniciativa de similares características, por lo que Busatto no descartó unificar las propuestas para aumentar las posibilidades de convertirlo en ley.