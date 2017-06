Es el joven teniente Wood. Como parte de la activación en la cooperación militar, se embarcó el 27 de marzo y desembarcó el jueves 29.

“Hoy se despide de la Fragata Libertad el cadete de la Royal Navy que acompañó a la tripulación del barco escuela durante los primeros meses de su viaje de instrucción” señalaba ayer el sitio en Facebook de la Embajada del Reino Unido en Argentina, mostrando sin especificarlo que los dos países activaron ya la cooperación militar conjunta -congelada en la última década – aunque en este caso es de carácter educativo.

Si bien hay numerosas fotos en el sitio de la sede diplomática, no son muchos los datos que hay del joven teniente Benjamin Wood y de su “aventura” en el buque argentino. Según los datos que pudo reconstruir Clarín Wood, de 26 años, en la Royal Navy hace dos años y medio, se embarcó el 27 de marzo pasado en el emblemático buque escuela de la Armada Argentina y terminó su instrucción este último jueves 29. Ayer desembarcó. Es el primer cadete británico en muchos años que participa del curso de la Fragata. Con ella navegó 13.300 millas naúticas

Según fuentes de la Armada la integración con sus compañeros argentinos fue muy buena. Y contaron que les dijo a que a su regreso a Gran Bretaña iba hacer un curso de submarinos y aprender español.

​​​El joven no era el único extranjero. Como es tradición, la Fragata lleva siempre cadetes de todas las nacionalidades en lo que es un intercambio educativo para cadetes de las distintas armadas. En este viaje hay representantes de otras armadas que participan como invitados: Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, México, Guyana, Estados Unidos y Alemania.

La Gaceta Marinera reportó ayer la ubicación del buque: “Wilhemshaven – Cerca de las 9 de la mañana (hora local), la fragata ARA “Libertad” arribó al primer puerto alemán de su itinerario. Con ello completa los 80 días de navegación y se prepara para un nuevo evento conocido como “Fin de semana en la Bahía”. El mismo se realiza en Bontekai, lugar donde se reunirán barcos a vela que se unirán con embarcaciones antiguas y máquinas a vapor apostadas allí.” Mauricio Macri estará celebrará el Día de la Independencia, el 9 de julio, precisamente en la Fragata. El presidente estará en Hamburgo para la cumbre del G20 del 7 y 8 de julio. Wilhemshaven es un puerto vecino.

Posteriormente, la Fragata estará en el puerto inglés de Southampton. Será el 28 de julio. Después de una serie de reparaciones, la Fragata Libertad volvió a zarpar por el mundo en abril de 2016, y a recorrer todos los puertos como lo hizo siempre. Es el buque escuela de los marinos argentinos que hacen su año de instrucción final en él. El buque había sido retenido en un puerto de Ghana, Africa, en 2012. Fue a pedido de un fondo especulativo (“buitre”) que tenía uno de los juicios por la deuda externa no saldados. Al asumir, Macri cerró ese capítulo y la Fragata volvió a navegar.

Pero el buque no anclaba en un puerto británico incluso desde antes de las tensiones con el gobierno K, que disminuyeron el vínculo hasta niveles bajísimos. E inclusive se generaron tensiones inmensas. Sólo algunos ejemplos: Cristina Kirchner acusó a los británicos de “militarizar el Atlántico Sur”, estos impusieron un embargo militar a las compras argentinas de armamentos y equipamiento militar que hoy sigue generando fuertes inconvenientes al país en el mercado internacional. Pero el año pasado, al reactivarse el vínculo, la Fragata estuvo en el Reino Unido, incluso en Liverpool.

En algún sentido este viaje de Wood es parte de lo pactado en el Comunicado Conjunto firmado entre Londres y Buenos Aires el año pasado, donde se anunció una serie de puntos de cooperación en política, economía, comercio, defensa. El único punto que no avanza es el que hace mención al conflicto del Atlántico Sur, es decir la disputa de soberanía de las Malvinas. Pero discretamente, los embajadores Mark Kent (británico en Argentina) y Renato Carlos Sersale (​argentino en Londres) vienen realizando cantidad de actividades que generan acercamientos desde “abajo”. Uno de ellos es el de la reunión de veteranos de ambos lados, y el acercamiento nuevamente a los familiares de los caídos en las islas, más actividades culturales y comerciales de todo tipo.

Y si bien no hay pautado una cita formal de Mauricio Macri y Theresa May para esta cumbre del G20 que tendrá lugar en Hamburgo ambos se ocuparon de ajustar detalles de como será ese saludo y eventual breve encuentro para que no “haya malos entendidos” como cuando el año pasado, en la Asamblea General de la ONU, Macri recién asumido dijo que le había hablado de soberanía a May, a una pregunta general de la prensa. Ambos embajadores estuvieron haciendo frecuentes visitas a los gobiernos de ambos países, en los últimos días.