Francisco destituyó al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el conservador cardenal alemán Gerhard Müller, conocido por su oposición a las reformas de la Iglesia católica, informan varios medios.



Francisco se habría reunido la víspera con Müller, de 69 años, para comunicarle que su mandato terminará el domingo, justamente después de cinco años. Müller fue nombrado en el cargo el 2 de julio de 2012.

La noticia fue difundida por diarios italianos como “La Stampa” o “Il Messaggero”, después de que la adelantaran el invernes los blogs conservadores “Corrispondenza Romana” y “Rorate Caeli”. Sin embargo, la oficina del prensa del Vaticano no pudo ser contactada y no ha confirmado la información.

Los motivos de la destitución no se conocen, pero el cardenal alemán, seguidor de la línea dura es considerado contrario a las reformas en la Iglesia católica. Además, es un crítico del documento “Amoris Laetitia” del papa, que el año pasado sugirió que las personas divorciadas y casada en segundas nupcias podrían, bajo circunstancias especiales, volver a comulgar.

“Vergonzosa actitud de la Congregación”

La congregación de Müller fue además acusada en marzo por Marie Collings, víctima de abusos sexuales de sacerdotes- de oponer resistencia a la comisión papal que trabaja sobre la protección a la infancia. Collings dijo a la revista jesuita “America” que la “vergonzosa” actitud de la Congregación la llevó a dimitir de esa comisión.

La noticia se conoce después de que el jueves el cardenal australiano George Pell, de 76 años, responsable de Finanzas y “número tres” del Vaticano, dimitiera temporalmente para defenderse de acusaciones de abuso sexual en su país.

La Congregación para la Doctrina de la Fe que encabezaba Müller es responsable de esclarecer los casos de abusos. A finales de febrero negó haber ocultado sistemáticamente casos de abusos en la Iglesia católica. “La Iglesia no oculta nada. En algunos casos puede haber habido desconocimiento, pero no sistemático”, dijo entonces a “La Repubblica”.

El Vaticano y la Iglesia católica siguen siendo acusados con frecuencia de tibieza a la hora de castigar el abuso de menores por sus sacerdotes. Los críticos lo acusan también de falta de transparencia al abordar los casos. Durante el papado del predecesor de Francisco Benedicto XVI salieron a la luz abusos a inmunerables niños durante décadas y la ocultación de sus casos.