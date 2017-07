La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó hoy a 1.500 el número de muertos y a 246.000 el de afectados por la enfermedad del cólera en el Yemen desde que se detectó el primer brote el pasado 27 de abril.



El representante de la OMS en el Yemen, Nevio Zagaria, calificó la situación de “muy grave” durante una rueda de prensa en Saná, en la que indicó que la epidemia se ha propagado por 21 de las 23 provincias yemeníes y en 285 de sus 333 municipios, mientras la enfermedad se expande.

El coordinador humanitario de la ONU dijo que el brote de cólera y el hambre en la nación devastada por la guerra continuarán empeorando. No hay ninguna señal de compromiso de las facciones en guerra. (31.05.2017)

Zagaria mencionó que ayer se registraron los dos primeros casos en la provincia de Hadramaut, en el sureste del país. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada con la bacteria “vibrio cholerae” y que no presenta síntomas en los casos más moderados, pero que en los más severos puede provocar la muerte en pocas horas si el enfermo no recibe tratamiento.

Los más pobres son las víctimas de la epidemia

El pasado 27 de junio, la organización anunció que la cifra de fallecidos era de 1.400 y el de contagiados de 218.000.

Coincidiendo con los dos meses desde el registro del primer brote la OMS aseguró que los casos sospechosos de cólera registrados en Yemen en la semana anterior al 27 de junio habían bajado ligeramente en comparación con la media semanal de los dos últimos meses, aunque precisó que era demasiado pronto para valorar si había un retroceso real de la epidemia.