Son dos proyectos presentados en el Concejo Municipal, que contemplan un plan de alquileres y construcciones solidarias para aquellas personas que han sido víctimas de violencia de género.

Sergio Basile, coautor de la iniciativa, indicó que a los proyectos fueron presentados por él y Adriana Molina, de manera complementaria, “para que las discusiones que se den con el resto de los concejales no sean ninguna traba para poder garantizar una u otra opción”, y explicó que “son dos proyectos de ordenanza, uno contempla el plan de alquileres solidarios y el otro se basa en las construcciones solidarias: alquileres solidarios viene a satisfacer la necesidad de las víctimas de violencia de género, también familias de víctimas de femicidios y personas del colectivo LGBTIQ, garantizando, en el sistema de alquileres, un sistema alternativo de garantías, para aquellas personas que no puedan cumplir con los requisitos de los alquileres”. En tanto, para la alternativa de construcción, prevén dos aristas: “es la autoconstrucción, que lo puede hacer en la casa que alberga a la víctima; y, la refacción o la ampliación de alguna habitación, donde también la víctima pueda habitar y obviamente estar fuera del sistema de violencia”.

El edil aseguró que ambas iniciativas se trabajaron durante sucesivas charlas con el área de Mujer y Diversidad Sexual del municipio, en las que –junto a la concejal Molina- pudieron conocer que hoy, en la ciudad, “hay más de treinta situaciones en estos casos que no tienen posibilidad de acceder al derecho a la vivienda”. Por eso, “está contemplada la responsabilidad social empresa, por eso hablamos de convenios con la Cámara de Inmobiliarias y la Cámara de Construcciones”. “Intentar que el sector privado con el sector público convengan y alojen esta problemática de manera integran creemos que es necesario y dentro de la sensibilidad de esta problemática podaos contar con un estado presente”, indicó Basile.