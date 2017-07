El litro de nafta en los surtidores locales ronda los US$ 1,20; Uruguay encabeza el listado, con un precio de US$ 1,60.

El precio de venta de los combustibles en la Argentina es de los más altos de la región. Con el aumento del 7,2% en las naftas aplicado desde hoy, acompañado por un aumento del 6% en el gasoil, el precio promedio del litro se ubica en US$ 1,20, cifra que ubica al país en el segundo lugar de América latina.

De acuerdo con el relevamiento de Global Petrol Price, el país más caro para llenar el tanque del auto en la región es Uruguay. Allí, un litro de nafta cuesta alrededor de US$ 1,60, casi un 33% más que en las estaciones de servicio argentinas.

En tercer lugar, según este informe, se ubica Chile, con un precio por litro de US$ 1,15, seguido por Brasil (US$ 1,11 por litro), Paraguay (US$ 0,98 por litro) y Perú (US$ 0,97 por litro.

Por su parte, Venezuela, uno de los países con mayor volumen de reservas probadas de petróleo a nivel mundial, tiene los combustibles más baratos de la región. De acuerdo con Global Petrol Price, allí el litro cuesta US$ 0,01.

Esquema gradual

La suba del 7,2% en las naftas y el 6% en el gasoil forma parte del esquema de revisión trimestral que dispuso el Ministerio de Energía para el sector. Según indicaron desde la cartera que conduce Juan José Aranguren, el precio de los combustibles se determinará de acuerdo a la evolución del precio del crudo y los combustibles y el tipo de cambio.

Este es un factor de gran incidencia en el último incremento en los precios de los combustibles. La suba del dólar en la última semana, implica que las petroleras necesitan más pesos para comprar el petróleo -cotizado en dólares- necesario para refinar y producir derivados como nafta y gasoil.

En abril, se había determinado una baja del 0,1% en las naftas y del 2,6% en el gasoil. En enero, mientras tanto, el aumento había sido del 8%. De acuerdo con este esquema, el próximo ajuste en el precio de venta en los surtidores locales será en octubre, semanas antes de las elecciones legislativas.