El conductor se encuentra internado en la Fundación Favaloro, por una insuficiencia respiratoria.



El conductor Cacho Fontana debió ser internado de urgencia hoy en la Fundación Favaloro por una insuficiencia respiratoria. Fuentes consultadas confirmaron que Cacho está siendo atendido en ese lugar y hasta el momento no se ha expedido un parte médico. Fontana se encuentra acompañado por su familia quienes por el momento no pueden precisar mayores datos, puesto que los médicos aún no les comunicaron el cuadro clínico del paciente.

La última aparición pública de Fontana fue durante su cumpleaños. Allí se lo vio muy bien de salud y compartiendo momentos imborrables con el cantante.

Cacho tiene 85 años y es uno de los conductores y locutores más importantes que tiene la industria de la televisión y radiofonía argentina.