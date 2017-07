Lo manifestó Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV del Ministerio de Educación, ante las reiteradas amenazas de bombas en establecimientos escolares. Asimismo dio cuenta de las medidas que se aplican en los ámbitos educativos, desde la expulsión hasta la reparación.

Juan Cruz Giménez (LT10)



A la seguidilla de alertas por amenazas de bomba en diferentes establecimientos educativos, este martes por la mañana se sumaron los colegios Inmaculada, Calvario y La Salle. Luego de los procedimientos de rigor, llevados a cabo por la Policía y Bomberos, en los tres casos se normalizó la situación. No obstante, la repetición de los casos merece la reflexión y la atención por parte de las autoridades. “El Estado santafesino en su conjunto reacciona cuando tenemos un riesgo como es una amenaza, en este caso en edificios escolares. Cada llamado no es un broma y se toma con total celeridad para los pasos de protección del edificio y de la vida de las personas”, expresó Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia, al ser consultado por LT10.

En ese contexto, el funcionario hizo hincapié en que desde la cartera educativa se ha tomado “total precaución” ya que “estas cuestiones pasan a tener una intensidad y deja de ser una situación menor para provocar una alteración de la vida escolar”.

Asimismo, destacó que en varios casos fueron identificados los responsables. “En varios casos se repite la situación que son alumnos de la propia escuela. Por una cuestión legal –explicó– y por la edad de la persona que hace el llamado, nos involucramos directamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o con la Policía de Investigaciones (PDI), sobre todo por el delito de intimidación pública”.

Acerca del abordaje de la problemática en los ámbitos educativos, Giménez apuntó al “trabajo con el grupo familiar”. “Porque si bien, aún no se es mayor de edad –argumentó– en el caso de los alumnos, no podemos más que llamar la atención pero, además, continuar con la investigación para que una persona al menos tenga que hacerse responsable de que es una situación que no es broma ni se puede repetir y que tiene un alcance en el Código Penal”.

En relación con las debidas sanciones, la mayor sería la expulsión del alumno el establecimiento en cuestión. Lo cual “no deja de ser un problema porque debe terminar su ciclo educativo y no siempre se resuelve sacándolo de la escuela”. Otra situación remite a “la reparación para entender lo que ese alumno ha provocado en función de su accionar sobre el resto del ámbito educativo”, expresó el funcionario y subrayó que en todos los casos se trabaja “con la familia”.

Cerca de las 11.30, se produjo una nuevo llamado. Esta vez en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe -ubicado en 9 de Julio en inmediaciones con Tucumán-, se identificó a una adolescente que había realizado la comunicación. Fue acusada de intimidación pública y se le aplicaría arresto domiciliario.