El cantante rompió el silencio y confesó por qué se separó.



Después de casi un mes de casado, Cristian Castro se separó de Carol Victoria Urbán, la violinista a la que le había “pedido la mano” en pleno concierto. “Fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero así se ha presentado el destino”, dijo el cantante en una entrevista con El diario de Mariana.

Castro se encuentra en Buenos Aires en la producción de su próximo disco y consultado por el programa de Mariana Fabbiani, confesó que no le va bien en el amor. “No es un chiste, no es un juego. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien”, explicó.

Además argumentó por qué la relación no avanzó: “Es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para eso, esa es la versión real. Y por eso hubo malos entendidos y malos humores de ambos que no estaban previstos”.

La ruptura se dio cuando estaban disfrutando [o no] de su viaje por Europa y la última foto en la que aparecen juntos, y subieron a Instagram, es de hace dos semanas en Zúrich, Suiza. Este es el tercer matrimonio de Castro. La primera mujer que llevó al altar fue Gabriela Bo y la segunda, fue la argentina Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos.