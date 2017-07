Por el segmento donde dos pequeños hacen una carrera gateando, una organización que vela por los derechos de los menores lanzó una fuerte denuncia contra la diva.



Pocas situaciones despiertan tanta ternura como ver a un bebé gateando. Pero cuando ese acto se transforma en una competencia televisiva, el asunto ya adquiere otra lectura. Así lo entiende el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), que a través de un comunicado repudió Su gateo, el segmento del programa de Susana Giménez.

La agrupación advierte que existe “una evidente manipulación de los niños que son expuestos como objetos de consumo y diversión de los adultos en el marco de una competencia”, alertando sobre una “grave violación a los derechos de niños y niñas”.

Si bien Casacidn apunta contra el programa de Telefé, explica que este tipo de prácticas son propias de la televisión, citando como antecedente el Bailando Kids de Marcelo Tinelli. Y también responsabiliza a los padres de los bebés, quienes exponen a sus hijos “a diversas situaciones de violencia”. Por caso, en Su Gateo una de las mamás “tironeó” a su hija “para que llegara antes a la meta y así ganar la carrera”.

Además, el comité explicó que los menores de 12 años no pueden estar en vivo en ningún programa luego de las 22 horas, según marca la Ley de Radiodifusión. Hasta el momento el canal no ofreció respuesta por esta advertencia puntual, ni las anteriores. Pero Susana, ya en la segunda emisión de su programa, despertó una polémica que no es menor.