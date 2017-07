En la misma línea del intendente José Corral, la edil oficialista Adriana Molina cuestionó que el senador por el departamento La Capital no haya bregado por la inclusión de Santa Fe en el Fondo de Obras Menores.

Adriana Molina (LT10)

Durante la víspera, el intendente José Corral cuestionó duramente al senador por el departamento La Capital por no haber bregado por la inclusión de la ciudad de Santa Fe en el Fondo de Obras Menores en el ámbito legislativo. En esa misma sintonía, se pronunció hoy la edil oficialista Adriana Molina en contacto con LT10.

“En el Concejo Municipal, en reiteradas oportunidades, hemos reclamado que Santa Fe, al igual que Rosario, esté en el Fondo de Obras Menores. De lo que hablamos es de la posibilidad de tener obras concretas”, planteó la concejal radical. Y observó que “llama mucho la atención la falta de actitud del senador (Emilio) Jatón en un tema que es tan importante para la ciudad de Santa Fe”.

Molina recalcó, a propósito, que el senador haya sido votado por muchos santafesinos. “Nos extraña mucho su actitud ya que nunca ha defendido a la ciudad de Santa Fe, (es decir) a los vecinos de la ciudad”, sostuvo y manifestó que el cuerpo de concejales del que forma parte no acuerda con la posición de senador.

“Primero que dé la cara. Hace varios que estamos hablando de este tema y no lo he escuchado ni visto, ni siquiera en una red social. Sí he visto a ministros y secretarios que han salido a dar la cara por él”, recalcó la edil.

Acerca del clima electoral, que lo encuentra al propio Jatón como candidato a concejal por el Frente Progresista, Cívico y Social, Molina subrayó que la inclusión de la ciudad en el Fondo de Obras Menores “es una necesidad que tienen los vecinos”. “Pero además estamos en campaña –aclaró– y es bueno saber qué van a hacer por la ciudad”, definió.