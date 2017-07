Los dirigentes de Unión continúan buscando al sucesor de Pablo Marini, mientras el nombre del Francés comienza a ganar fuerzas para volver a ponerse el buzo de DT.

Una vez que el presidente Luis Spahn tomó la decisión de prescindir de los servicios de Pablo Marini comenzó la búsqueda del nuevo entrenador, con el margen que le daba a los dirigentes la posibilidad de tener un partido por delante para terminar el campeonato ante Boca y el choque ante Nueva Chicago por Copa Argentina, compromisos que fueron confiados a Eduardo Magnín.

El primer apuntado fue Gustavo Alfaro, ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, un viejo anhelo de la dirigencia. Sin embargo, Lechuga le confió al equipo Diez en Deportes que no estaba dispuesto a asumir el desafío en este momento, ya que hasta fin de año no pretende moverse de Buenos Aires.

Entonces comenzaron tomar fuerza los nombres de Américo Rubén Gallego, Pedro Triglio, Walter Coyette, Gabriel Milito, Claudio Borghi y Roberto Sensini. Algunos de esto pasaron a un segundo plano ya que ninguno tuvo consenso en la Comisión Directiva.

Luego surgió la chance de Frank Darío Kudelka, quien todavía no garantizó su continuidad en Talleres de Córdoba. Si bien los caminos de Unión y FDK parecían que estaban muy distanciados, en los últimos meses hubo un acercamiento con el presidente Spahn que abren una puerta para su retorno. Sin embargo, la prioridad la tiene la T y si no renueva podría tener una chance de dirigir en México.

Mientras que un nombre que siempre tuvo vigencia, y al tendrá todas las veces que Unión busque un entrenador es el de Leonardo Carol Madelón, quien se fue de la institución hace menos de un año y que viene de tener un mal paso por Belgrano de Córdoba.

Ya hubo un contacto y el Francés estaría dispuesto a asumir el desafío, aunque por ahora no hay mayores certezas. El DT soliticó que se comuniquen con su representante Cristian Bragarnik, quien tuvo una gran ingerencia en los armados de los últimos planteles tatengues.

Sin dudas que se trata de un nombre pesado, que tiene mucho concenso en la CD y que los hinchas avalan por su pasado como referente e ídolo de la institución, y por su buen pasó como DT en los últimos años.