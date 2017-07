Este jueves 6 de julio, a partir de las 20:30 horas, se inaugurará en la Casa de los Museos (Libertad y Sarmiento), una muestra fotográfica del reconocido reportero gráfico Amancio Alem.

La misma se titula “Mi pequeño universo” y está compuesta por registros directos tomados de la naturaleza, acompañados con fragmentos de poesías del autor, con el aporte de Marian Alem en el diseño gráfico.

En palabras del propio artista: “Estamos de prestado por esta hermosa vida y no hay nada más bello que vivirla, disfrutarla, amarla. No es otra cosa que eso este trabajo, un homenaje, una ofrenda a la vida misma; la mejor forma de ofrendarla es compartiendo este mi pequeño universo que habita en mí. Encuentro y me reencuentro en el lugar de donde nunca me fui, fue sólo invernar ese tiempo que se necesita para después alimentarme de pasiones, emociones hoy desbocadas en fotografía”.