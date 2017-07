El ganador del reality decidió no seguir en el programa que conduce Marcelo Tinelli.



Pedro Alfonso y Flor Vigna se consagraron ganadores del Bailando el año pasado, tras imponerse frente a Ezequiel El Polaco Cwirkaluk y Barby Silenzi. En 2017, la pareja regresó a ShowMatch para defender su título.

Pero al cumplirse más de un mes del estreno del ciclo de El Trece, el esposo de Paula Chaves decidió renunciar. Se despedirá del programa de Marcelo Tinelli el próximo martes, en la ronda Una que sepamos todos.

En una entrevista con el ciclo Los ángeles de la mañana, Pedro declaró que la idea de dejar el certamen viene desde hace un tiempo: “Yo ya lo había decidido el año pasado… Ya son muchos años en el ‘Bailando’ y son decisiones que están tomadas”.

“El año pasado ya sabía que era mi último año. De hecho, para arrancar ese ‘Bailando’ yo ya tenía mis dudas, pero igual le metí con todo. Tuvimos la suerte de ganarlo. Como es costumbre los ganadores vuelven, y por ese motivo estoy en el ‘Bailando’. Si no lo hubiese ganado la producción no me hubiese vuelto a llamar”, explicó Pedro.

El participante explicó que siempre fue “feliz” en ShowMatch, pero comenzó a sentir que ya había cumplido un ciclo. “Por lo menos debería dejar pasar un año (antes de regresar al programa). Es una decisión que me moviliza mucho. Mi equipo ya lo sabe y la gente de Ideas (del Sur) también”, agregó.

Además aclaró que Flor Vigna continuará en la competencia con un nuevo bailarín, aunque todavía no está definido quién será: “Que ella siga me deja tranquilo. Este año quería que Marcelo hablara con Flor porque tiene mucho para dar. Yo me voy a seguir sintiendo parte del equipo y la voy a apoyar a full”.

Por último, Alfonso aclaró que su salida del programa ya estaba acordada, y que no tiene nada que ver con su reciente incorporación a la exitosa ficción Las Estrellas: “Este ofrecimiento vino porque ellos ya sabían de esta decisión desde antes de que empezara el ‘Bailando’. Tampoco quería decir mucho y le puse onda y fuerza a los ritmos que me tocaron bailar”.

Pedro adquirió mucha popularidad gracias a Marcelo Tinelli. Al comienzo trabajaba como asistente de producción en Ideas del Sur. En 2010 Paula Chaves era una de las participantes del Bailando por un sueño y sus coqueteos con el productor se convirtieron en un romance. Esa historia de amor terminó con un casamiento y dos hijos. Pedro se convirtió en una figura y desde ese momento no paró de trabajar tanto en la televisión como en el teatro.

En la actualidad, además de estar en la tira de Pol-Ka protagonizada por Celeste Cid y Marcela Kloosterboer, Peter sigue de gira con la comedia Abracadabra, y el 13 de julio se estrenará la película Cantantes en guerra, que protagoniza con José María Listorti.