El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe informa que el próximo viernes 7 de julio se llevará adelante en el Sistema de Emergencias y Traslados (SET) una restricción de guardia con atención exclusiva de urgencias y emergencias a raíz de la falta de respuesta por parte de la repartición Función Pública que ha incumplido sistemáticamente con la entrega de la ropa de trabajo para el personal de ambulancias.



Según un comunicado de AMRA, “la medida no sólo es arbitraria porque no respeta un derecho vital para la seguridad de los trabajadores sino porque ademas viola el acuerdo homologado en la Paritaria del corriente año donde el Gobierno Provincial, a través de Función Pública, se comprometía entregar la ropa correspondiente al personal, algo que lamentablemente no ocurrió pese a los reiterados pedidos que hizo nuestro gremio”.

Además, desde el sector manifestaron que “en caso de que el día lunes 10 de julio no se haga de manera efectiva la entrega de la indumentaria se continuará con la restricción de guardia hasta tanto Función Pública, responsable directo de este destrato a los trabajadores, regularice la situación”.