En el marco de la sesión del día 6 de julio, el diputado provincial Jorge Henn se expresó en el sentido de instar al Poder Ejecutivo Provincial a solicitar la ejecución en forma inmediata de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acredita el pago de los fondos que adeuda Nación por detracción indebida de coparticipación.

“Hay una clara decisión política del Gobierno de Mauricio Macri de no cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia” comenzó argumentando Henn, y luego continuó: “no es como algún diputado nacional ha manifestado hace algunos días en el sentido de que se está cumpliendo con la resolución de la Corte, como si esto fuese una cuestión voluntaria, y no es así, es una orden judicial, nadie se puede vanagloriar del cumplimiento de una orden judicial”.

“Macri ya no es el intendente de la ciudad de Buenos Aires y sin embargo el grueso de las obras son para la capital federal y el conurbano bonaerense. Incluso, se asignaron por decreto 12 mil millones de pesos para el soterramiento del tren Sarmiento. La estación central que se realizarán debajo del obelisco cuesta 45 mil millones de pesos, el triple de lo que va a percibir la provincia en los próximos tres años en obra publica. Con esto quiero decir que, no es que no hay fondos, sino que no hay decisión política para pagarle a Santa Fe” explicó el diputado.

Para finalizar, Henn comentó que “Santa Fe necesita de estos recursos, y lo que corresponde en estos momentos es ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Los fondos van a ser un elemento importante a la hora de pensar un plan de obra pública para la provincia. Estaríamos ejecutando cerca de 20 mil millones de pesos este año y por eso necesitamos de esos recursos. Además es una forma de honrar el federalismo como nos enseñaron grandes referentes de la institucionalidad de la República Argentina”.