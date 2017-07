El diputado provincial presentó un proyecto donde declara preocupación por hechos de censuras a los periodistas Emilio Grande, Natalia Aguiar y Gerardo Zanoni, y persecución laboral recibida por el doctor Carlos Chiapero como consecuencia de sus investigaciones sobre Ricardo Lorenzetti.



El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó un proyecto dónde la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe “declara su preocupación por los hechos de censuras recibidos por los periodistas Emilio Grande, Natalia Aguiar y Gerardo Zanoni, y la persecución laboral recibida por el doctor Carlos Chiapero, todos en la ciudad de Rafaela, como consecuencia de sus trabajos e investigaciones realizados sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti”.

En los fundamentos, el diputado relata cómo Emilio Grande, periodista del diario “La Opinión”, quien sostuvo que “hay una mano negra en las entidades médicas rafaelinas”, y agregó un comentario sobre las presiones del doctor Ricrado Lorenzetti a jueces de la ciudad, fue despedido de su espacio y luego de la radio FM Red del Plata: “En una tercera radio decidió no hablar más del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Lorenzetti, al ser consultado sobre el tema, respondió: “Tengo amigos en Rafaela que a veces se exceden en sus celos por cuidar mi imagen”.

Por otro lado, cuenta: “La periodista Natalia Aguiar, autora del libro ‘El señor de la Corte’, no pudo presentar el libro en Rafaela. Incluso su producto no está en los escaparates de las librerías locales. Y Gerardo Zanoni, que debía acompañar a Natalia Aguiar en la presentación del libro, tuvo que irse de la radio ADN”.

Finalmente, relata el caso del médico Carlos Chiapero: “Después de haber integrado durante doce años la mesa directiva de la Asociación Médica, seis de los cuales se desempeñó como presidente, sufrió las consecuencias de haber denunciado al doctor Lorenzetti por su sociedad con los dueños de la salud privada de la ciudad”.

“Luego de 34 años de ejercer la profesión acá en Rafaela, me encontré con me negaban la autorización para internar y operar al 70 – 80 por ciento de mis pacientes. Presenté una denuncia ante el IAPOS en Santa Fe y si bien la asesora legal me dio la razón y ordenó que me autorizaran las internaciones de sus afiliados, continuaron negándome las autorizaciones. Volví a Santa Fe y cuando le pregunté al entonces director del IAPOS, sobre quién tenía el poder de decisión, si el gobierno socialista o los empresarios de la salud, me contestó: ‘Ellos’”, sostiene el doctor Chiapero en una nota dirigida al diputado.

“Algo está muy mal en Rafaela en relación directa al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti”, finaliza Del Frade.