“Siempre nuestro partido tiene este tipo de actividades, como la mayoría de los partidos políticos, volanteadas, intervenciones artísticas y demás, que son de público conocimiento”, aseguró Emanuel Rodríguez, militante del Partido Comunista de Santa Fe, detenido en el marco de las actividades que se realizaron el viernes en todo el país por la aparición de Santiago Maldonado.



“Habíamos acordado hacer una intervención, en el marco del día en el que se pedía y se cumplía un mes de la desaparición de Santiago, somos militantes del Partido Comunista, habíamos ido tipo tres de la tarde a colgar una bandera en el Puente Colgante, con la consigna “Macri y Bullrich ¿dónde está Santiago?”. Después nos dispusimos a volantear, contando el caso y llevando consciencia sobre eso, y fuimos interceptados por policías de la Comisaría 3º que arbitrariamente nos pidieron que abramos nuestros bolsos y exigieron documentación y demás, y fuimos detenidos por eso y no alcanzamos a hacer nada”, indicó el joven.

Luego, narró, “nos llevaron a mí y a dos camaradas más a la Comisaría 3º”. “En mi caso, no tenía documento y me llevan por averiguación de antecedentes. De todas maneras, nosotros entendemos que viene por otro lado la denuncia, que la hace el Centro de Monitoreo, gente de José Corral y entendemos, a la vez, que forma parte de una política del gobierno nacional destinada justamente a acallar todas estas voces, a tergiversar la información sobre el destino y el paradero de Santiago”, continuó, y añadió que “los compañeros que no fueron detenidos pudieron dar aviso y se nos nombró, también, a la concentración, pidiendo por nuestra liberación”.

“Fuimos trasladados a la Comisaría 8º y nos retuvieron ahí un tiempo hasta que nos trajeron nuevamente a la Tercera y nos liberaron, cerca de las 9”, contó Rodríguez. Además, denunció que sufrieron maltratos verbales en la seccional: “El cabo que nos detiene, el Cabo Pintos, nos trató como a cualquier delincuente diciéndonos que en su jurisdicción no andaba ningún pelotudo como nosotros, y cosas por el estilo”, lamentó.