El operativo fue ordenado por el juez federal Carlos Vera Barros. En octubre de 2014 el joven fue detenido en la Comisaría 7º y 22 días después apareció muerto en el río.



Tras una serie de allanamientos realizados desde las 6 de la mañana de este lunes, fueron detenidos una treintena de policías en el marco de la causa por muerte de Franco Casco. Entre ellos, fue citado a indagatoria el director de Asuntos Internos y cinco policías de esta área.

Tal como había solicitado la querella, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó la detención de los uniformados en el marco de la causa que investiga la muerte de Franco Casco, el joven que en octubre de 2014 fue detenido en la comisaría 7ª y apareció muerto 22 días más tarde en el río Paraná. La actuaciones fueron pedidas por el fiscal federal Marcelo Degiovanni.

Las detenciones involucran al jefe de la seccional de Cafferata al 300 y al personal de guardia de la comisaría. Según pudo saber La Capital, también hay cinco empleados de la Dirección de Asuntos Internos con pedido de indagatoria. Tres de ellos se presentaron por sus propios medios al Juzgado, mientras que los otros dos fueron llevados por personal de Gendarmería Nacional, que los interceptó cuando salían esta mañana de sus domicilios.

En cuanto al jefe de Asuntos Internos, Anibal Candia, se encuentra detenido pero de modo provisorio, solo a los fines de la indagatoria. Los miembros de Asuntos Internos involucrados en la causa habían hecho una presentación ante el juez para ponerse a disposición la semana pasada, preocupados por una posible detención.

Según los funcionarios de Asuntos Internos, en el caso Franco Casco ellos actuaron “siempre con arreglo a los requerimientos del primer fiscal del caso, Guillermo Apanowicz, del Ministerio Público de la Acusación. Al respecto, La Capital pudo saber que en el gobierno provincial aducen no entender los cargos contra el personal de Asuntos Internos.

El abogado de los cinco policías de Asuntos Internos aclaró que en rigor no están en calidad de detenidos, sino que esperan la indagatoria en los tribunales de Oroño al 900.

“Franco tenía 20 años, era peón de albañil e hincha de River. Tenía un hijo pequeño y sueños como cualquier pibe”, recordó días atrás Ramón Casco, padre del joven fallecido, cuando frente a los Tribunales Federales pidió junto a la Multisectorial Justicia por Franco Casco y contra la Violencia Institucional pidieron que se indague a 31 policías y 5 civiles por desaparición forzada de persona y encubrimiento agravado. La presentación se realizó un día después de un planteo similar realizado por el fiscal federal Marcelo Di Giovanni, quien también requirió indagatorias a 24 personas aunque no solicitó detenciones como sí lo planteó la querella. Y allí figuran los integrantes de las dos guardias presentes en la comisaría 7ª los días 6 y 7 de octubre de 2014, cuando Franco estuvo detenido ilegalmente allí, además de personal de Asuntos Internos y del Instituto Médico Legal.

Entre el 6 y el 7 de octubre de 2014 Franco Casco fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª de Rosario. No se supo nada más de él hasta que su cuerpo fue encontrado 22 días más tarde en el río Paraná por agentes de Prefectura Naval. Había viajado a visitar a unos primos que residen en Empalme Graneros y el día 6 abordaría un tren de regreso a Retiro donde su madre, Elsa, lo esperó sin éxito. El caso se empezó a investigar entonces como averiguación de paradero.

Sin embargo, al día siguiente su papá viajó a Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información. Más adelante les dijeron que Franco había sido detenido por resistencia a la autoridad y que al ser apresado “estaba drogado, como perdido”. En la Fiscalía les exhibieron fotos de su hijo en las que se lo veía muy golpeado y un acta de otorgamiento de la libertad. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia y la Multisectorial promovieron el traspaso de la investigación a la Justicia federal por desaparición forzada de persona, lo que se concretó en diciembre de 2014.