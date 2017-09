“Venimos viendo, desde el 2015 a la fecha, un incipiente crecimiento de reclamos en lo que refiere a bancos y tarjetas de crédito: de enero a la fecha, podría decirle que en lo que refiere a la ciudad de Santa Fe y las doce delegaciones que tenemos en el norte de la provincia, ganaron los bancos y las tarjetas de crédito”, confirmó la Directora Gestión e Instrucción Defensoría del Pueblo Santa Fe -Zona Norte, Liliana Campomanes.



Sin embargo, Campomanes reconoció que “cada vez la gente hace valer sus derechos y no se calla”. “Yo te podría decir que la Defensoría del Pueblo, en esta sede Santa Fe y al norte, atendimos a 8246 personas; de esas 8246 personas, 1974 hacen quejas de usuarios y consumidores –detalló- desde las garantías de productos a los incumplimientos contractuales”.

En diálogo con LT10, la funcionaria aseguró que “no tiene que ver con los costos y los gastos, sino que tiene que ver con errores a favor de los bancos”. “Por supuesto, las personas que viven de un salario, que tienen sus cuentas ordenadas, cuando no nos sobra el dinero y empezamos a ver que en nuestros resúmenes de tarjeta de crédito nos reclaman un concepto de gastos que no efectuamos, cuando quiero dar de baja la tarjeta y no me la aceptan y, a su vez, me cobran por esa tarjeta un costo mensual a la cual no la usé ni la solicité y, si, además, después de cierto tiempo, voy a tomar un préstamos hipotecario –como es lo que estamos viendo, actualmente- por una deuda ínfima estoy informada en el Banco Central, es realmente penoso, doloroso y gravoso para quienes se ven inmersos en este tipo de conflictos”, opinó Campomanes.

“Para nosotros que trabajamos todos los días y lo vemos todos los días, sabemos que son cuestiones a corregir; ahora, el usuario que tiene que aguardar la respuesta lo vive como un padecimiento, porque me afectan o me veo involucrada, o ingreso en un Veraz rápidamente, o me descuentan, ya me debitaron de mi caja de ahorro o tengo que pagar mi tarjeta de crédito y esperar, porque nada se resuelve. Las entidades privadas tienen sus sucursales, pero, en verdad, no atienden las áreas legales, no resuelven, no tienen potestades, entonces uno tiene que recurrir a casa central”, prosiguió la representante de la Defensoría. “Entonces, un trámite, nos puede llevar tres meses, en días corridos…realmente a diario es lo que vemos y vemos el padecimiento de la gente”, indicó.

Garantías y telefonía

Además, la funcionaria explicó que otro reclamo reiterado es el incumpliendo de garantías. “Los productos duran un suspiro” y – como si fuera poco – “la ley de defensa del consumidor dice que si el lavarropas que te llevaron a tu casa o la heladera que te dejaron en tu casa presenta una falla, no tenés derecho a cambiarla inmediatamente, tiene que ser reparada y luego de reparada te la llevan a tu casa y, si no te funciona, podemos pedir el cambio; y ahí empieza el problema porque el vendedor no quiere cambiar, porque pierde”, argumentó.

“Muchas veces es el fabricante el que responde, pero estamos hablando de productos que son necesarios, como una heladera, y ni qué hablar si existe una garantía extendida, porque tenemos comercios, en Santa Fe, que nos venden el producto a muy buen precio, pero incluye una garantía extendida y no la informan al consumidor – comentó la representante del Ombudsman, y – entonces, cuando se presenta a hacer el reclamo dice “tengo la garantía extendida”, no, pero hasta que no venza la garantía legal o la garantía del fabricante no puede hacer uso de este seguro, porque, en realidad, la garantía extendida es un seguro”. “Realmente, vemos que es un vapuleo constante de los consumidores a la hora de comprar”, lamentó.

“Luego, sigue el tema de la telefonía fija”, indicó profesional. “No tenemos muy buena señal en esta parte del país; recurrimos o seguimos dependiendo de la telefonía fija que, a su vez, no es lo mejor, pero eso es lo que vemos y se depende el postnet…o sea, la actividad comercial también depende de esto”, reconoció, y, finalmente, recordó la importancia de realizar los correspondientes reclamos.