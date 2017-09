Así lo consideró el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Mariano Viganó, al ser consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La inquietud surge a partir de un proyecto presentado por el diputado Ariel Bermúdez, que pretende sumar un ministro al máximo tribunal para evitar empates técnicos en la toma de decisiones.



Aunque Viganó reconoció que desde el Colegio todavía no hay una posición institucional tomada, opinó que “personalmente uno no puede menos que compartir lo que ha dicho el diputado Bermúdez, atento a la importancia de los casos que llegan a la Corte y el impacto social que causan algunos de esos casos”.

“No se puede dar un empate como el que se dio ahora, con el tema del descanso dominical, y tenemos que tratar de acelerar los trámites que llegan a la Corte, para tener una justicia más cercana a la gente y brindarles la respuesta que la gente necesita en tiempo y forma”, manifestó el representante de los abogados, y admitió que un miembro más daría a la Corte “una mayor celeridad y una mayor amplitud y diversidad en el debate”. “Hoy está la diversidad, pero justamente aquí la diversidad nos dio un empate que demora aún más la decisión de fondo que tiene que tomar la Corte”, recordó, en relación a la polémica ley de descanso dominical para empleados mercantiles. “El hecho de tener que ir a sorteo de un vocal de Cámara, tener en cuenta que ese vocal no haya intervenido anteriormente en la toma de decisiones en relación a este tema, lo que puede alongar en el tiempo una decisión que realmente muchos están esperando”, indicó. Además, Viganó insistió en que la importancia radica en que el número sea impar, para evitar el empate, porque “tampoco se justifica un número un número muy superior de miembros de la corte”.

En tanto, en relación al perfil del nuevo probable integrante de la Corte, detalló que es de suma importancia “que tenga gran sentido práctico, que tenga mucho sentido común y que de ser posible evitemos el academicismo y busquemos a una persona o un colega que sepa llevar adelante lo que es la política judicial de toda la provincia de Santa Fe”. “Creo que tenemos que encontrar el equilibrio justo entre lo que es academia, el ejercicio del Poder Judicial y el ejercicio de la profesión del derecho, alguien que camine diariamente los tribunales, que conozca la problemática que diariamente se da en los tribunales de la provincia de Santa Fe, creo que ese conocimiento es importante para aquel que, de darse y aprobarse este proyecto, sea propuesto para el gobernador para cubrir ese cargo”, reflexionó el letrado.

Finalmente, Viganó anunció que, mañana a la noche, durante la reunión de directorio del Colegio, “se planteará el tema y se tomará una decisión en relación a ver de emitir un comunicado o no o emitir una postura institucional en relación a este tema”.