Cuatro soldados británicos fueron detenidos ante la sospecha de terrorismo y de presunta pertenencia a un grupo neonazi prohibido, informó hoy la policía de West Midlands.



Se sospecha que los militares de entre 22 y 32 años procedentes de Inglaterra y Gales están implicados en la “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo” a través de su pertenencia a una organización prohibida, concretamente el grupo neonazi National Action (Acción Nacional).

La Policía está registrando varias propiedades vinculadas con los arrestos, añadió sin dar más detalles. El Ministerio de Defensa confirmó que se trata de miembros del Ejército.

El grupo fundado en 2013 fue prohibido el 2016 por sus declaraciones racistas, homófobas y antisemitas. Además, se habían mostrado muy agresivos en manifestaciones. La organización anfascista Hope Not Hate (Esperanza y no odio) calculó la cifra de miembros del grupo en algo menos de un centenar en todo el país.

Al parecer, recientemente había estado intentando reclutar a seguidores jóvenes. Al grupo se lo vincula además con el asesinato de la política laborista británica Jo Cox, que se había posicionado con fuerza a favor de los refugiados. Un hombre la mató en 2015 en Birstall, en el norte de Inglaterra, durante un acto en el que hacía campaña contra la salida de Reino Unido de la Unión Europea (“Brexit”).

El autor del crimen fue condenado a cadena perpetua y la Policía halló en su vivienda material vinculado con la ideología nazi. El grupo Acción Nacional saludó abiertamente el asesinato de Cox y pidió que su autor no fuera condenado.