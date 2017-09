También habilitó una red de media tensión para productores tamberos, financiada con el Fondo de Electrificación Rural



El gobernador Miguel Lifschitz acompañado por el ministro de la Producción, Luís Contigiani, participó este martes de la inauguración de la destilería de alcohol de la empresa Bioenergías Agropecuarias SA en Villa Ocampo.

“Este un acto muy emotivo, lleno de esperanza y de sueños realizados”, señaló el gobernador al comenzar su discurso en la planta a la que que calificó como “una verdadera proeza de quienes la imaginaron”.

“Quizá podría haber venido alguna empresa multinacional con financiamiento externo y montar aquí una planta alcoholera; tal vez eso ocurra, pero no tendría el mismo valor y sentido, y no tendría un horizonte tan amplio como el que tiene este proyecto que seguirá creciendo.

El gobernador destacó el trabajo de los industriales santafesinos y mencionó que “la industria es una actividad económica como el comercio, los servicios o la actividad agropecuaria. Y además, tiene un plus, porque no se puede ser industrial de verdad sin ser un apasionado. Porque el verdadero objetivo de estos industriales nacionales es haber construido la planta, ver trabajadores como los vimos recién, que han tenido la oportunidad de recuperar la dignidad con un proyecto de estas características”.

“Ese es el verdadero sentido de la industria. La industria transforma las cosas. Transforma la realidad, agrega valor y genera futuro. Todos queremos una economía en crecimiento y apertura económica, y de ninguna manera eso debe significar que nuestros empresarios, productores e industriales pierdan oportunidades y queden en desventaja frente a las multinacionales”, afirmó.

“Nosotros estamos trabajando para atraer inversiones a Santa Fe, y eso nunca va a ser a costa de perder una sola empresa santafesina ni de perder un solo puesto de trabajo que hoy tenemos”, concluyó.

Por su parte, el ministro de la Producción, Luís Contigiani, recordó que en “2012 llegamos aquí con el ex ministro de la Producción Carlos Fascendini, y fuimos donde estaba la destilería: era un monumento al óxido, era una planta brasilera en la total ruina”.

“Así junto a estos héroes que comenzaron a desarmar los primeros tornillos, se comenzó a trabajar. Eso se ha convertido hoy en la mejor planta de destilería de la República Argentina: tiene mucho corazón, mucho trabajo y una historia muy grande”, valoró el funcionario.

“Solo Santa Fe puede hacer esta epopeya, hacer y contar estas historias”, destacó al tiempo que puntualizó que la provincia “es tierra fértil de emprendedores, de héroes anónimos, es tierra de grandes industriales, de grandes transformaciones. Estas historias se hacen aquí y es un orgullo de todos nosotros”, insistió.

Durante el acto, también estuvo presente el intendente local Enrique Paduán.

También en Villa Ocampo, el gobernador dejó inaugurada una red de media tensión para productores tamberos, financiada por el Fondo de Electrificación Rural.

“Hoy pensamos el desarrollo de manera integral, con infraestructura, con las rutas y con la energía. Como esa línea que llega a cuatro tambos y una industria. No es mucho cuando hablamos de cuatro tambos, pero cuánto vale que hace 25 años, ocho familias hayan decidido quedarse aquí y emprender un proyecto cooperativo y solidario, para generar trabajo, y que hoy puedan ver que el Estado, a través de la energía, les permita crecer y proyectarse hacia el futuro”, afirmó el gobernador sobre la nueva red.

“A esto tenemos que multiplicarlo en todo el territorio de la provincia, y es por eso que estamos llevando adelante un programa de infraestructura inédito para Santa Fe, en rutas y accesos a los pueblos, obras hídricas para proteger a las poblaciones y las zonas productivas, obras de mejoramiento urbano dentro de las ciudades, porque también pensamos en la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades; saneamiento, y agua potable”, explicó Lifschitz.

La secretaria de Estado de la energía, Verónica Geese destacó el “haber podido recuperar esta planta que es un símbolo, y que se encuentra tan arraigada en la cultura del norte santafesino”.

“Este es un acto en el que venimos a compartir esa sensación de triunfo que tienen todos los ocampenses, y esperamos llevar esta sensación a todos los santafesinos. Esta es una muestra de todo lo que podemos hacer los santafesinos si nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos”, concluyó la funcionaria.

En tanto, el intendente Enrique Paduán manifestó que “éste es el inicio de un proceso de recuperación de nuestra economía después de haber pasado por algunos inconvenientes. Estamos trazando un plan estratégico para que esto continúe” y agradeció a los empresarios “por tener el coraje para poner en funcionamiento el emprendimiento” con “el acompañamiento de la provincia y el municipio”.

Finalmente, el jefe de la planta Carlos Zagni celebró “el nacimiento de una industria que parecía que estaba destinada a no tener vida” y recordó que “cuando en 2009 comenzamos a soñar con resucitarla, nos costó mucho sacrificio, parecía imposible, porque inclusive estaba inutilizada, y parecía algo sin solución. Pero nuestra determinación nos hizo comenzar a trabajar, a pesar que no veíamos este día, no veíamos el final, solo pensábamos en seguir adelante. Pero finalmente el día llegó, por eso creo que tenemos derecho a decir que este es nuestro día”.

Líneas de media tensión para productores tamberos

En el acto también se dejó habilitada una línea de media tensión que beneficia a productores tamberos de la región y a la empresa Unión del Norte. Al respecto, el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Fabían Bastía, explicó que “esta obra es la primera que concluimos con el Fondo de Electrificacion Rural”.

Bastía se refirió al Fondo de Electrificación Rural y señaló que “Es un fondo de características inéditas que se forma con el aporte de todos los usuarios y que se destina al desarrollo y realización de obras de mejoras de tendido en las zonas rurales y en poblaciones de hasta 3000 habitantes. En este caso la obra abastece a siete tambos y nos permite pensar en el desarrollo de una cuenca lechera”.

Esta obra significó una inversión de $11.432.395. Se trata del tendido de 12.500 metros de nuevas líneas aéreas de media tensión.

El fondo ya cuenta con 50 proyectos, entre los que se encuentran licitados, aprobados, y adjudicados, por un monto que oscila los 350 millones de pesos. También la EPE lleva realizadas licitaciones por un monto superior a los 1250 millones de pesos en lo que va del año.