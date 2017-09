El mantenimiento del vehículo y el aumento de los combustibles son los principales ítems que inciden en el incremento. Vicente Bouvier, representante de la Federación de Transportistas de Carga de Santa Fe (FATAC) defendió la medida y aseguró: “Llevo cuarenta años de dirigente, jamás he visto una cosa así en la historia de mi partición gremial, realmente es inaudito. El valor que ha alcanzado el precio del gasoil, que te consuma del flete el cincuenta o el sesenta por ciento, nunca en la historia ha ocurrido algo semejante”.

“Quienes cuestionan el servicio, entre otras cosas, alegan el valor del flete, pero a nosotros, lamentablemente, nos ocurre como al panadero: si usted le aumenta la harina al panadero no puede pretender que el panadero venda el pan barato”, argumentó.

El titular de FATAC explicó que el rubro está tan ligado al precio del gasoil que cualquier ajuste que se produce en los valores del mismo se debe volcar, de manera inmediata, en los costos. “Caso contrario, trabajás a pérdida”, manifestó. Además, recordó que el precio del combustible viene aumentando permanentemente y se avizora otro aumento de combustible en los próximos días.

En tanto, reconoció que el combustible encabeza la lista, pero no es el único componente de la tarifa, y añadió los neumáticos, repuestos y peajes al análisis. “Los neumáticos tienen un párrafo aparte, cuesta once mil pesos una cubierta de camión y llevas 18, más los auxilios; la financiación es bastante escueta; todo lo que es repuestos ha aumentado, los camiones han aumentado porque aumentó el dólar; todo lo que son los cubrecargas lo mismo: hoy, una lona está en el orden de los veinte mil pesos para un camión con acoplado”, enumeró. Y aseguró que, en Buenos Aires, hay peajes que cuestan $300 por pasada: “hoy estamos en el orden de los mil pesos de peaje en un viaje a Buenos Aires, cosa que, históricamente, no sucedía”.

El sindicalista indicó que, en la medida que se puede, el incremento se traslada la tarifa, sin embargo “cuando se dan ajustes luego de la temporada de trabajo, en la temporada baja, cuando ya terminó la cosecha, en una actividad desregulada como la nuestra no es fácil generar ajustes de flete”. “La gente es muy reacia y siempre cuando se necesitan tres camiones y en los alrededores hay uno, entonces, la demanda del servicio está reducida y es más fácil trasladarlo, pero en los meses de temporada baja ahora usted sale a la ruta y hay una quietud enorme, entonces la cosa cambia significativamente”, lamentó.

Finalmente, Bouvier recomendó “estar muy alerta con el tema de la inversión que se haga porque vienen los meses difíciles”. “La próxima cosecha es la de trigo, que dura una semana y se termina el trigo; y, de ahí, pasamos al girasol, que son treinta días del trabajo en el norte del país; y, de ahí, pasamos a marzo – abril hasta la soja. O sea que se terminó el trabajo, así que hay que andar cautelosamente con el tema de los gastos”, reflexionó.